Путин похвалил Украину за «трансформацию»

Путин похвалил Украину за «первые шаги к переговорам»

18 октября 2023 в 15:19 Размер текста - 17 +

Владимир Путин оценил «трансформацию» Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина начала делать первые шаги к мирным переговорам, но этого недостаточно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, похвалив Киев за «трансформацию». «Мы слышим сейчас, что мы, вроде, как бы готовы к каким-то переговорам уже. Это правильная трансформация, трансформация в правильном направлении, <…> За это похвалю. Но этого недостаточно», — сказал Путин на пресс-конференции в Китае. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24». По словам президента, Украина должна делать конкретные шаги, если киевские власти правда желают договариваться. Первым шагом Путин назвал отмену декрета о запрете на переговоры с ним.

Украина начала делать первые шаги к мирным переговорам, но этого недостаточно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, похвалив Киев за «трансформацию». «Мы слышим сейчас, что мы, вроде, как бы готовы к каким-то переговорам уже. Это правильная трансформация, трансформация в правильном направлении, <…> За это похвалю. Но этого недостаточно», — сказал Путин на пресс-конференции в Китае. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24». По словам президента, Украина должна делать конкретные шаги, если киевские власти правда желают договариваться. Первым шагом Путин назвал отмену декрета о запрете на переговоры с ним.