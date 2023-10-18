Путин похвалил Украину за «трансформацию»

Путин похвалил Украину за «первые шаги к переговорам»
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Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами зарубежных стран. Пекин, путин владимир
Владимир Путин оценил «трансформацию» Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина начала делать первые шаги к мирным переговорам, но этого недостаточно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, похвалив Киев за «трансформацию».

«Мы слышим сейчас, что мы, вроде, как бы готовы к каким-то переговорам уже. Это правильная трансформация, трансформация в правильном направлении, <…> За это похвалю. Но этого недостаточно», — сказал Путин на пресс-конференции в Китае. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24».

По словам президента, Украина должна делать конкретные шаги, если киевские власти правда желают договариваться. Первым шагом Путин назвал отмену декрета о запрете на переговоры с ним.

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Украина начала делать первые шаги к мирным переговорам, но этого недостаточно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, похвалив Киев за «трансформацию». «Мы слышим сейчас, что мы, вроде, как бы готовы к каким-то переговорам уже. Это правильная трансформация, трансформация в правильном направлении, <…> За это похвалю. Но этого недостаточно», — сказал Путин на пресс-конференции в Китае. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24». По словам президента, Украина должна делать конкретные шаги, если киевские власти правда желают договариваться. Первым шагом Путин назвал отмену декрета о запрете на переговоры с ним.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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