Путин похвалил Украину за «трансформацию»

Владимир Путин оценил «трансформацию» Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина начала делать первые шаги к мирным переговорам, но этого недостаточно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, похвалив Киев за «трансформацию».
«Мы слышим сейчас, что мы, вроде, как бы готовы к каким-то переговорам уже. Это правильная трансформация, трансформация в правильном направлении, <…> За это похвалю. Но этого недостаточно», — сказал Путин на пресс-конференции в Китае. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24».
По словам президента, Украина должна делать конкретные шаги, если киевские власти правда желают договариваться. Первым шагом Путин назвал отмену декрета о запрете на переговоры с ним.
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