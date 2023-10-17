Письмо пермской школьницы спасло бойца СВО

Участник спецоперации на Украине поблагодарил ученицу пермской школы №37 Веронику Башкову за письмо, которое девочка ему написала в рамках акции «Письмо солдату». Боец рассказал, что письмо тронуло его душу.
«В октябре 2022 года я получил письмо. Носил его в кармане ровно год. Оно помогло пережить трудные времена. Сегодня хочу поблагодарить девочку Веронику и сказать „огромное спасибо“ за ее доброе сердце», — передали в пресс-службе администрации города Перми слова бойца.
Акция «Письмо солдату» прошла в пермской школе №37 в 2022 году. Ученики отправляли письма на фронт. В 2023 году была организована встреча школьников с участниками СВО, которым были адресованы письма.
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