В Тюмени разыскивают женщину и ребенка из Владивостока. Фото

18 октября 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

36-летняя Анна Зизюлина пропала с сыном 9 октября 2023 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Тюмени разыскивают 36-летнюю Анну Зизюлину и ее 8-летнего сына Ярослава Пиняева, которые пропали 9 октября во Владивостоке. Об этом сообщает официальная группа «ДПСО ТюменьРегионСпас Национальный Центр помощи» в соцсети «ВКонтакте». «ВНИМАНИЕ! Пропал человек! Зизюлина Анна Игоревна 1987 г. р. (36 лет), сын Пиняев Ярослав Дмитриевич 2015 г. р. (8 лет). С 9 октября 2023 года их местонахождение неизвестно. Могут находиться в вашем городе!» — указано в публикации ДПСО «ТюменьРегионСпас». Приметы пропавшей женщины: рост 160 см, среднего телосложения, русые волосы, голубые глаза. Рост 130 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые. Любую информацию о местонахождении пропавших можно сообщить по телефонам 8-982-922-78-84, либо 8-800-600-59-52. Анна Зизюлина пропала 9 октября Паблик «ДПСО ТюменьРегионСпас Национальный Центр помощи» в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/tmn_reg_spas?from=quick_search Сын Анны Зизюлиной пропал вместе с ней Паблик «ДПСО ТюменьРегионСпас Национальный Центр помощи» в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/tmn_reg_spas?from=quick_search

В Тюмени разыскивают 36-летнюю Анну Зизюлину и ее 8-летнего сына Ярослава Пиняева, которые пропали 9 октября во Владивостоке. Об этом сообщает официальная группа «ДПСО ТюменьРегионСпас Национальный Центр помощи» в соцсети «ВКонтакте». «ВНИМАНИЕ! Пропал человек! Зизюлина Анна Игоревна 1987 г. р. (36 лет), сын Пиняев Ярослав Дмитриевич 2015 г. р. (8 лет). С 9 октября 2023 года их местонахождение неизвестно. Могут находиться в вашем городе!» — указано в публикации ДПСО «ТюменьРегионСпас». Приметы пропавшей женщины: рост 160 см, среднего телосложения, русые волосы, голубые глаза. Рост 130 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые. Любую информацию о местонахождении пропавших можно сообщить по телефонам 8-982-922-78-84, либо 8-800-600-59-52.