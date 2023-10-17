17 октября 2023

В Тюмени разыскивают женщину и ребенка из Владивостока. Фото

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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, ориентирование, поиск пропавших
36-летняя Анна Зизюлина пропала с сыном 9 октября 2023 года Фото:

В Тюмени разыскивают 36-летнюю Анну Зизюлину и ее 8-летнего сына Ярослава Пиняева, которые пропали 9 октября во Владивостоке. Об этом сообщает официальная группа «ДПСО ТюменьРегионСпас Национальный Центр помощи» в соцсети «ВКонтакте».

«ВНИМАНИЕ! Пропал человек! Зизюлина Анна Игоревна 1987 г. р. (36 лет), сын Пиняев Ярослав Дмитриевич 2015 г. р. (8 лет). С 9 октября 2023 года их местонахождение неизвестно. Могут находиться в вашем городе!» — указано в публикации ДПСО «ТюменьРегионСпас».

Приметы пропавшей женщины: рост 160 см, среднего телосложения, русые волосы, голубые глаза. Рост 130 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые. Любую информацию о местонахождении пропавших можно сообщить по телефонам 8-982-922-78-84, либо 8-800-600-59-52.

Анна Зизюлина пропала 9 октября
Анна Зизюлина пропала 9 октября
Сын Анны Зизюлиной пропал вместе с ней
Сын Анны Зизюлиной пропал вместе с ней

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В Тюмени разыскивают 36-летнюю Анну Зизюлину и ее 8-летнего сына Ярослава Пиняева, которые пропали 9 октября во Владивостоке. Об этом сообщает официальная группа «ДПСО ТюменьРегионСпас Национальный Центр помощи» в соцсети «ВКонтакте». «ВНИМАНИЕ! Пропал человек! Зизюлина Анна Игоревна 1987 г. р. (36 лет), сын Пиняев Ярослав Дмитриевич 2015 г. р. (8 лет). С 9 октября 2023 года их местонахождение неизвестно. Могут находиться в вашем городе!» — указано в публикации ДПСО «ТюменьРегионСпас». Приметы пропавшей женщины: рост 160 см, среднего телосложения, русые волосы, голубые глаза. Рост 130 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые. Любую информацию о местонахождении пропавших можно сообщить по телефонам 8-982-922-78-84, либо 8-800-600-59-52.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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