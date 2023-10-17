17 октября 2023

Челябинца, избившего адвоката Кошмана, приговорили к сроку в колонии-поселении

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Илье Ломоносову в суде Центрального района. Челябинск, ломоносов илья
Илье Ломоносову придется отбывать срок в колонии Фото:

Центральный райсуд Челябинска вынес приговор по делу об избиении правозащитника Николая Кошмана. Суд приговорил обвиняемого Илью Ломоносова к полутора годам колонии-поселения, сообщили URA.RU 18 октября в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Суд вынес решение. Ломоносов проведет в колонии-поселении один год и шесть месяцев», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокурор просил суд назначить Ломоносову наказание в виде трех с половиной лет колонии-поселения. Защита обвиняемого настаивала на судебном штрафе.

На Кошмана напали в начале марта у подъезда его дома. Правозащитника сильно избили, сломали несколько костей. После заявления в полицию, в котором адвокат указал, что его избивали двое мужчин, оперативники приступили к поиску. Спустя месяц был задержан первый нападавший — Ломоносов. На избрании меры пресечения он признал вину и попросил прощения у Кошмана. При этом не стал называть мотивов преступления, заявив, что они были личными.

Ломоносов в ходе судебных разбирательств признал вину. Он был направлен под домашний арест.

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Центральный райсуд Челябинска вынес приговор по делу об избиении правозащитника Николая Кошмана. Суд приговорил обвиняемого Илью Ломоносова к полутора годам колонии-поселения, сообщили URA.RU 18 октября в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Суд вынес решение. Ломоносов проведет в колонии-поселении один год и шесть месяцев», — сообщили в пресс-службе ведомства. Прокурор просил суд назначить Ломоносову наказание в виде трех с половиной лет колонии-поселения. Защита обвиняемого настаивала на судебном штрафе. На Кошмана напали в начале марта у подъезда его дома. Правозащитника сильно избили, сломали несколько костей. После заявления в полицию, в котором адвокат указал, что его избивали двое мужчин, оперативники приступили к поиску. Спустя месяц был задержан первый нападавший — Ломоносов. На избрании меры пресечения он признал вину и попросил прощения у Кошмана. При этом не стал называть мотивов преступления, заявив, что они были личными. Ломоносов в ходе судебных разбирательств признал вину. Он был направлен под домашний арест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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