Челябинца, избившего адвоката Кошмана, приговорили к сроку в колонии-поселении

18 октября 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Илье Ломоносову придется отбывать срок в колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Центральный райсуд Челябинска вынес приговор по делу об избиении правозащитника Николая Кошмана. Суд приговорил обвиняемого Илью Ломоносова к полутора годам колонии-поселения, сообщили URA.RU 18 октября в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Суд вынес решение. Ломоносов проведет в колонии-поселении один год и шесть месяцев», — сообщили в пресс-службе ведомства. Прокурор просил суд назначить Ломоносову наказание в виде трех с половиной лет колонии-поселения. Защита обвиняемого настаивала на судебном штрафе. На Кошмана напали в начале марта у подъезда его дома. Правозащитника сильно избили, сломали несколько костей. После заявления в полицию, в котором адвокат указал, что его избивали двое мужчин, оперативники приступили к поиску. Спустя месяц был задержан первый нападавший — Ломоносов. На избрании меры пресечения он признал вину и попросил прощения у Кошмана. При этом не стал называть мотивов преступления, заявив, что они были личными. Ломоносов в ходе судебных разбирательств признал вину. Он был направлен под домашний арест.

Центральный райсуд Челябинска вынес приговор по делу об избиении правозащитника Николая Кошмана. Суд приговорил обвиняемого Илью Ломоносова к полутора годам колонии-поселения, сообщили URA.RU 18 октября в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Суд вынес решение. Ломоносов проведет в колонии-поселении один год и шесть месяцев», — сообщили в пресс-службе ведомства. Прокурор просил суд назначить Ломоносову наказание в виде трех с половиной лет колонии-поселения. Защита обвиняемого настаивала на судебном штрафе. На Кошмана напали в начале марта у подъезда его дома. Правозащитника сильно избили, сломали несколько костей. После заявления в полицию, в котором адвокат указал, что его избивали двое мужчин, оперативники приступили к поиску. Спустя месяц был задержан первый нападавший — Ломоносов. На избрании меры пресечения он признал вину и попросил прощения у Кошмана. При этом не стал называть мотивов преступления, заявив, что они были личными. Ломоносов в ходе судебных разбирательств признал вину. Он был направлен под домашний арест.