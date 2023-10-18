Регионы УрФО получат 656 автобусов к февралю 2024 года

Автопарк УрФО пополнится на 656 автобусов, поставка ожидается к 1 февраля 2024 года. Обновить общественный транспорт получится благодаря специальным казначейским кредитам для УрФО на общую сумму 4,88 млрд рублей. Информация об этом появилась на сайте полномочного представителя Президента РФ в округе.
«Всем шести регионам УФО одобрены специальные казначейские кредиты на приобретение автобусов транспорта на общую сумму 4,88 млрд рублей. Техника должна быть поставлена к февралю 2024 года», — говорится в сообщении.
Ожидается, что в Свердловской области парк пополнят: 50 больших автобусов, 178 средних и 102 маленького класса. Полпред УрФО Владимир Якушев подчеркнул, что такие кредиты позволят повысить качество пассажирских перевозок.
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