Регионы УрФО получат 656 автобусов к февралю 2024 года

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Алексею Текслеру представили новые автобусы. Челябинск, общественный транспорт, городской транспорт, новые автобусы
Свердловская область к февралю 2024 года получит 330 автобусов Фото:

Автопарк УрФО пополнится на 656 автобусов, поставка ожидается к 1 февраля 2024 года. Обновить общественный транспорт получится благодаря специальным казначейским кредитам для УрФО на общую сумму 4,88 млрд рублей. Информация об этом появилась на сайте полномочного представителя Президента РФ в округе.

«Всем шести регионам УФО одобрены специальные казначейские кредиты на приобретение автобусов транспорта на общую сумму 4,88 млрд рублей. Техника должна быть поставлена к февралю 2024 года», — говорится в сообщении.

Ожидается, что в Свердловской области парк пополнят: 50 больших автобусов, 178 средних и 102 маленького класса. Полпред УрФО Владимир Якушев подчеркнул, что такие кредиты позволят повысить качество пассажирских перевозок.

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Автопарк УрФО пополнится на 656 автобусов, поставка ожидается к 1 февраля 2024 года. Обновить общественный транспорт получится благодаря специальным казначейским кредитам для УрФО на общую сумму 4,88 млрд рублей. Информация об этом появилась на сайте полномочного представителя Президента РФ в округе. «Всем шести регионам УФО одобрены специальные казначейские кредиты на приобретение автобусов транспорта на общую сумму 4,88 млрд рублей. Техника должна быть поставлена к февралю 2024 года», — говорится в сообщении. Ожидается, что в Свердловской области парк пополнят: 50 больших автобусов, 178 средних и 102 маленького класса. Полпред УрФО Владимир Якушев подчеркнул, что такие кредиты позволят повысить качество пассажирских перевозок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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