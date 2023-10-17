17 октября 2023

Курганский губернатор показал фото со встречи с сенаторами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд министра МЧС Куренкова Александра в село Юлдус. Курган , шумков вадим
Губернатор Шумков встретился с сенаторами (архивное фото) Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с членами комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности. Фотографии со встречи глава региона опубликовал в своем telegram-канале.

«Сегодня в регионе начинает свою выездную работу комитет Совета Федераций РФ по обороне и безопасности во главе с его руководителем Владимиром Булавиным. Также недавно назначенный новый руководитель комитета Совета Федерации по социальным вопросам, сенатор от Курганской области Елена Перминова», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)».

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков должен был встретиться с членами комитета СФ по обороне, в который входят сенаторы, представители Минобороны и Минпромторга. Представители Совета Федерации будут в Кургане 18 и 19 октября.

Курганский губернатор встретился с председателем комитета СФ Владимиром Булавиным
Курганский губернатор встретился с председателем комитета СФ Владимиром Булавиным
Фото:
В Курган приехали члены комитета Совета Федерации по обороне
В Курган приехали члены комитета Совета Федерации по обороне
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с членами комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности. Фотографии со встречи глава региона опубликовал в своем telegram-канале. «Сегодня в регионе начинает свою выездную работу комитет Совета Федераций РФ по обороне и безопасности во главе с его руководителем Владимиром Булавиным. Также недавно назначенный новый руководитель комитета Совета Федерации по социальным вопросам, сенатор от Курганской области Елена Перминова», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков должен был встретиться с членами комитета СФ по обороне, в который входят сенаторы, представители Минобороны и Минпромторга. Представители Совета Федерации будут в Кургане 18 и 19 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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