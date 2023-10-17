Курганский губернатор показал фото со встречи с сенаторами. Фото

18 октября 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Губернатор Шумков встретился с сенаторами (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с членами комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности. Фотографии со встречи глава региона опубликовал в своем telegram-канале. «Сегодня в регионе начинает свою выездную работу комитет Совета Федераций РФ по обороне и безопасности во главе с его руководителем Владимиром Булавиным. Также недавно назначенный новый руководитель комитета Совета Федерации по социальным вопросам, сенатор от Курганской области Елена Перминова», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков должен был встретиться с членами комитета СФ по обороне, в который входят сенаторы, представители Минобороны и Минпромторга. Представители Совета Федерации будут в Кургане 18 и 19 октября. Курганский губернатор встретился с председателем комитета СФ Владимиром Булавиным Фото: telegram-канал «силаVправде (V. Шумков)» В Курган приехали члены комитета Совета Федерации по обороне Фото: telegram-канал «силаVправде (V. Шумков)»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с членами комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности. Фотографии со встречи глава региона опубликовал в своем telegram-канале. «Сегодня в регионе начинает свою выездную работу комитет Совета Федераций РФ по обороне и безопасности во главе с его руководителем Владимиром Булавиным. Также недавно назначенный новый руководитель комитета Совета Федерации по социальным вопросам, сенатор от Курганской области Елена Перминова», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков должен был встретиться с членами комитета СФ по обороне, в который входят сенаторы, представители Минобороны и Минпромторга. Представители Совета Федерации будут в Кургане 18 и 19 октября.