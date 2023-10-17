В Кургане губернатор Шумков встретится с членами Комитета СФ по обороне

18 октября 2023 в 09:44 Размер текста - 17 +

Встреча сенаторов с губернатором запланирована на 18 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители выездного комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, в который входят сенаторы, представители Минобороны и Минпромторга, встретятся в Кургане с губернатором Вадимом Шумковым. Данная информация размещена на сайте областного правительства. «Сегодня, 18 октября, в Курган прибыли сенаторы РФ — члены Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности под руководством председателя Комитета Владимира Булавина. В программе визита — рабочая встреча с губернатором Вадимом Шумковым, проведение выездного заседания Комитета, а также посещение предприятий ОПК Курганской области», — указано в сообщении. По данным областных властей представители СФ будут работать в Кургане 18 и 19 октября. Ранее сообщалось, что члены комиссии будут обсуждать проблемы, связанные с выполнением гособоронзаказа, чтобы оперативно их решить.

Представители выездного комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, в который входят сенаторы, представители Минобороны и Минпромторга, встретятся в Кургане с губернатором Вадимом Шумковым. Данная информация размещена на сайте областного правительства. «Сегодня, 18 октября, в Курган прибыли сенаторы РФ — члены Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности под руководством председателя Комитета Владимира Булавина. В программе визита — рабочая встреча с губернатором Вадимом Шумковым, проведение выездного заседания Комитета, а также посещение предприятий ОПК Курганской области», — указано в сообщении. По данным областных властей представители СФ будут работать в Кургане 18 и 19 октября. Ранее сообщалось, что члены комиссии будут обсуждать проблемы, связанные с выполнением гособоронзаказа, чтобы оперативно их решить.