17 октября 2023

В Кургане губернатор Шумков встретится с членами Комитета СФ по обороне

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Индустриальный парк. Фестиваль. Курган, шумков вадим
Встреча сенаторов с губернатором запланирована на 18 октября Фото:

Представители выездного комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, в который входят сенаторы, представители Минобороны и Минпромторга, встретятся в Кургане с губернатором Вадимом Шумковым. Данная информация размещена на сайте областного правительства.

«Сегодня, 18 октября, в Курган прибыли сенаторы РФ — члены Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности под руководством председателя Комитета Владимира Булавина. В программе визита — рабочая встреча с губернатором Вадимом Шумковым, проведение выездного заседания Комитета, а также посещение предприятий ОПК Курганской области», — указано в сообщении.

По данным областных властей представители СФ будут работать в Кургане 18 и 19 октября. Ранее сообщалось, что члены комиссии будут обсуждать проблемы, связанные с выполнением гособоронзаказа, чтобы оперативно их решить.

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Представители выездного комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, в который входят сенаторы, представители Минобороны и Минпромторга, встретятся в Кургане с губернатором Вадимом Шумковым. Данная информация размещена на сайте областного правительства. «Сегодня, 18 октября, в Курган прибыли сенаторы РФ — члены Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности под руководством председателя Комитета Владимира Булавина. В программе визита — рабочая встреча с губернатором Вадимом Шумковым, проведение выездного заседания Комитета, а также посещение предприятий ОПК Курганской области», — указано в сообщении. По данным областных властей представители СФ будут работать в Кургане 18 и 19 октября. Ранее сообщалось, что члены комиссии будут обсуждать проблемы, связанные с выполнением гособоронзаказа, чтобы оперативно их решить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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