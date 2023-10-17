Губернатор Тюменской области попал на обложку журнала. Фото

Тюменский губернатор показал свой портрет, созданный нейросетью

18 октября 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

В Тюмени проходит форум «Инфотех 2023» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Нейросеть сгенерировала портрет губернатора Тюменской области Александра Моора. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. Фотография попала на обложку журнала «IT-партнер» форума «Инфотех 2023». «Эта обложка сгенерирована нейросетью, специальной программой с искусственным интеллектом. При беглом взгляде отличить от настоящего фото довольно сложно. Похож ведь? Настоящее и будущее искусственного интеллекта сегодня обсуждали на цифровом форуме „Инфотех“ в Тюмени», — написал Моор в своей публикации. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев предложил сделать тюменский цифровой форум главной площадкой страны по обсуждению вопросов развития искусственного интеллекта. «Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев предложил сделать наш „Инфотех“ федеральной площадкой для обсуждения вопросов внедрения технологий ИИ. Мы готовы. Тем более успешный опыт использования искусственного интеллекта уже есть», — добавил Александр Моор. Ранее агентство писало о том, что Тюменская область стала одним из лидеров Российской Федерации по уровню цифрового развития. По итогам второго квартала 2023 года показатель цифровой зрелости региона составил 80%. Губернатор Тюменской области Александр Моор попал на обложку журнала «IT-партнер» Telegram-канал Александра Моора: https://t.me/av_moor

Нейросеть сгенерировала портрет губернатора Тюменской области Александра Моора. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. Фотография попала на обложку журнала «IT-партнер» форума «Инфотех 2023». «Эта обложка сгенерирована нейросетью, специальной программой с искусственным интеллектом. При беглом взгляде отличить от настоящего фото довольно сложно. Похож ведь? Настоящее и будущее искусственного интеллекта сегодня обсуждали на цифровом форуме „Инфотех“ в Тюмени», — написал Моор в своей публикации. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев предложил сделать тюменский цифровой форум главной площадкой страны по обсуждению вопросов развития искусственного интеллекта. «Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев предложил сделать наш „Инфотех“ федеральной площадкой для обсуждения вопросов внедрения технологий ИИ. Мы готовы. Тем более успешный опыт использования искусственного интеллекта уже есть», — добавил Александр Моор. Ранее агентство писало о том, что Тюменская область стала одним из лидеров Российской Федерации по уровню цифрового развития. По итогам второго квартала 2023 года показатель цифровой зрелости региона составил 80%.