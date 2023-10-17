17 октября 2023

Губернатор Тюменской области попал на обложку журнала. Фото

Тюменский губернатор показал свой портрет, созданный нейросетью
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В Тюмени проходит форум «Инфотех 2023» Фото:

Нейросеть сгенерировала портрет губернатора Тюменской области Александра Моора. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. Фотография попала на обложку журнала «IT-партнер» форума «Инфотех 2023».

«Эта обложка сгенерирована нейросетью, специальной программой с искусственным интеллектом. При беглом взгляде отличить от настоящего фото довольно сложно. Похож ведь? Настоящее и будущее искусственного интеллекта сегодня обсуждали на цифровом форуме „Инфотех“ в Тюмени», — написал Моор в своей публикации.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев предложил сделать тюменский цифровой форум главной площадкой страны по обсуждению вопросов развития искусственного интеллекта. «Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев предложил сделать наш „Инфотех“ федеральной площадкой для обсуждения вопросов внедрения технологий ИИ. Мы готовы. Тем более успешный опыт использования искусственного интеллекта уже есть», — добавил Александр Моор.

Ранее агентство писало о том, что Тюменская область стала одним из лидеров Российской Федерации по уровню цифрового развития. По итогам второго квартала 2023 года показатель цифровой зрелости региона составил 80%.

Губернатор Тюменской области Александр Моор попал на обложку журнала «IT-партнер»
Губернатор Тюменской области Александр Моор попал на обложку журнала «IT-партнер»

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Нейросеть сгенерировала портрет губернатора Тюменской области Александра Моора. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. Фотография попала на обложку журнала «IT-партнер» форума «Инфотех 2023». «Эта обложка сгенерирована нейросетью, специальной программой с искусственным интеллектом. При беглом взгляде отличить от настоящего фото довольно сложно. Похож ведь? Настоящее и будущее искусственного интеллекта сегодня обсуждали на цифровом форуме „Инфотех“ в Тюмени», — написал Моор в своей публикации. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев предложил сделать тюменский цифровой форум главной площадкой страны по обсуждению вопросов развития искусственного интеллекта. «Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев предложил сделать наш „Инфотех“ федеральной площадкой для обсуждения вопросов внедрения технологий ИИ. Мы готовы. Тем более успешный опыт использования искусственного интеллекта уже есть», — добавил Александр Моор. Ранее агентство писало о том, что Тюменская область стала одним из лидеров Российской Федерации по уровню цифрового развития. По итогам второго квартала 2023 года показатель цифровой зрелости региона составил 80%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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