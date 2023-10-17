17 октября 2023

Зампред правительства РФ Чернышенко похвалил Тюменскую область

Тюменская область стала лидером по уровню цифрового развития
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменская область стала одним из регионов — лидеров по уровню цифрового развития Фото:

Тюменская область стала одним из регионов — лидеров Российской Федерации по уровню цифрового развития. Об этом во время церемонии открытия XVI Тюменского цифрового форума «ИНФОТЕХ-2023» заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, сообщает telegram-канал регионального Инфоцентра.

«Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в видеообращении отметил, что Тюменская область — один из субъектов-лидеров по уровню цифрового развития: «По итогам второго квартала 2023 года показатель цифровой зрелости здесь составил 80%», — сообщает telegram-кана Информационного центра правительства Тюменской области со ссылкой на слова зампреда правительства РФ.

В церемонии открытия также приняли участие министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и губернатор Тюменской области Александр Моор. В своем выступлении последний отметил, что в регионе создан проектный офис по внедрению искусственного интеллекта, в работе которого находятся 20 перспективных инициатив по развитию IT.

Ранее агентство писало о том, что тюменские педагоги могут получить до 200 тыс. рублей в качестве гранта за активное использование цифровых технологий в образовании. Для этого им было необходимо принять участие в конкурсе.

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Тюменская область стала одним из регионов — лидеров Российской Федерации по уровню цифрового развития. Об этом во время церемонии открытия XVI Тюменского цифрового форума «ИНФОТЕХ-2023» заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, сообщает telegram-канал регионального Инфоцентра. «Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в видеообращении отметил, что Тюменская область — один из субъектов-лидеров по уровню цифрового развития: «По итогам второго квартала 2023 года показатель цифровой зрелости здесь составил 80%», — сообщает telegram-кана Информационного центра правительства Тюменской области со ссылкой на слова зампреда правительства РФ. В церемонии открытия также приняли участие министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и губернатор Тюменской области Александр Моор. В своем выступлении последний отметил, что в регионе создан проектный офис по внедрению искусственного интеллекта, в работе которого находятся 20 перспективных инициатив по развитию IT. Ранее агентство писало о том, что тюменские педагоги могут получить до 200 тыс. рублей в качестве гранта за активное использование цифровых технологий в образовании. Для этого им было необходимо принять участие в конкурсе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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