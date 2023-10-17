17 октября 2023

В ХМАО открылся парк с самой большой фигурой динозавра в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Достопримечательность динопарка — тираннозавр, высота которого 6,5 метров Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) открывается новое общественное пространство — динопарк с топиарными фигурами. Главной достопримечательностью парка уже стал самый высокий в России шестиметровый тираннозавр. Об открытии парка корреспонденту URA.RU рассказала инициатор идеи Людмила Завадская, депутат городской думы и председатель НКО «Югорская эра».

«Мы планируем увековечить наш парк и наш город в Книге рекордов России. У нас самая большая топиарная фигура динозавра — шесть с половиной метров. Парк уже открыт для жителей города, и мы видим, что он постепенно становится местом притяжения для горожан разного возраста. Остались чисто технические моменты — доделываем глэмпы и теплое помещение с мини-кинотеатром, устанавливаем освещение», — пояснила Завадская. Официального открытия еще не было, однако парк уже функционирует.

Динопарк — это проект инициативного бюджетирования, созданный по проекту жителей города. Вход на территорию парка свободен, помимо фигур динозавров, на территории установлены домики с грилем, планетарий и глэмпинг.

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В Пыть-Яхе (ХМАО) открывается новое общественное пространство — динопарк с топиарными фигурами. Главной достопримечательностью парка уже стал самый высокий в России шестиметровый тираннозавр. Об открытии парка корреспонденту URA.RU рассказала инициатор идеи Людмила Завадская, депутат городской думы и председатель НКО «Югорская эра». «Мы планируем увековечить наш парк и наш город в Книге рекордов России. У нас самая большая топиарная фигура динозавра — шесть с половиной метров. Парк уже открыт для жителей города, и мы видим, что он постепенно становится местом притяжения для горожан разного возраста. Остались чисто технические моменты — доделываем глэмпы и теплое помещение с мини-кинотеатром, устанавливаем освещение», — пояснила Завадская. Официального открытия еще не было, однако парк уже функционирует. Динопарк — это проект инициативного бюджетирования, созданный по проекту жителей города. Вход на территорию парка свободен, помимо фигур динозавров, на территории установлены домики с грилем, планетарий и глэмпинг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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