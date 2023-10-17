В ХМАО открылся парк с самой большой фигурой динозавра в России

В Пыть-Яхе (ХМАО) открывается новое общественное пространство — динопарк с топиарными фигурами. Главной достопримечательностью парка уже стал самый высокий в России шестиметровый тираннозавр. Об открытии парка корреспонденту URA.RU рассказала инициатор идеи Людмила Завадская, депутат городской думы и председатель НКО «Югорская эра».
«Мы планируем увековечить наш парк и наш город в Книге рекордов России. У нас самая большая топиарная фигура динозавра — шесть с половиной метров. Парк уже открыт для жителей города, и мы видим, что он постепенно становится местом притяжения для горожан разного возраста. Остались чисто технические моменты — доделываем глэмпы и теплое помещение с мини-кинотеатром, устанавливаем освещение», — пояснила Завадская. Официального открытия еще не было, однако парк уже функционирует.
Динопарк — это проект инициативного бюджетирования, созданный по проекту жителей города. Вход на территорию парка свободен, помимо фигур динозавров, на территории установлены домики с грилем, планетарий и глэмпинг.
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