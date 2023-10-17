В ХМАО открылся парк с самой большой фигурой динозавра в России

18 октября 2023 в 18:58 Размер текста - 17 +

Достопримечательность динопарка — тираннозавр, высота которого 6,5 метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пыть-Яхе (ХМАО) открывается новое общественное пространство — динопарк с топиарными фигурами. Главной достопримечательностью парка уже стал самый высокий в России шестиметровый тираннозавр. Об открытии парка корреспонденту URA.RU рассказала инициатор идеи Людмила Завадская, депутат городской думы и председатель НКО «Югорская эра». «Мы планируем увековечить наш парк и наш город в Книге рекордов России. У нас самая большая топиарная фигура динозавра — шесть с половиной метров. Парк уже открыт для жителей города, и мы видим, что он постепенно становится местом притяжения для горожан разного возраста. Остались чисто технические моменты — доделываем глэмпы и теплое помещение с мини-кинотеатром, устанавливаем освещение», — пояснила Завадская. Официального открытия еще не было, однако парк уже функционирует. Динопарк — это проект инициативного бюджетирования, созданный по проекту жителей города. Вход на территорию парка свободен, помимо фигур динозавров, на территории установлены домики с грилем, планетарий и глэмпинг.

В Пыть-Яхе (ХМАО) открывается новое общественное пространство — динопарк с топиарными фигурами. Главной достопримечательностью парка уже стал самый высокий в России шестиметровый тираннозавр. Об открытии парка корреспонденту URA.RU рассказала инициатор идеи Людмила Завадская, депутат городской думы и председатель НКО «Югорская эра». «Мы планируем увековечить наш парк и наш город в Книге рекордов России. У нас самая большая топиарная фигура динозавра — шесть с половиной метров. Парк уже открыт для жителей города, и мы видим, что он постепенно становится местом притяжения для горожан разного возраста. Остались чисто технические моменты — доделываем глэмпы и теплое помещение с мини-кинотеатром, устанавливаем освещение», — пояснила Завадская. Официального открытия еще не было, однако парк уже функционирует. Динопарк — это проект инициативного бюджетирования, созданный по проекту жителей города. Вход на территорию парка свободен, помимо фигур динозавров, на территории установлены домики с грилем, планетарий и глэмпинг.