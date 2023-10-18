В Перми на время проведения спортивного форума ожидаются пробки. Инфографика

18 октября 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Пробки ожидаются в основном в двух районах Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Перми 19 октября начинает работу международный форум «Россия — спортивная держава». На мероприятие приедут множество гостей, в том числе иностранные делегации и статусные чиновники. Ожидается также приезд президента РФ Владимира Путина. В связи с этим в городе ожидаются пробки на некоторых дорогах. URA.RU подготовило инфографику, на каких улицах города наиболее вероятно будет затруднено движение транспорта. В первую очередь пробки ожидаются в Мотовилихинском районе на улицах Уральская, Крупской, Тургенева, КИМ и бульваре Гагарина. Это связано с проведением турнира по боксу и кикбоксинку URAL FC в стадионе «Молот». Туда приедут VIP-чиновники, а также много жителей и гостей Перми, поэтому в районе СК ожидаются пробки. Также большая вероятность затора ожидается в Индустриальном районе на шоссе Космонавтов и улице Мира. На шоссе Космонавтов находится СК имени Сухарева, где будут проводится некоторые мероприятия, а также шоссе соединяет город с аэропортом Большое Савино, где ожидается наплыв гостей города. Менее вероятны пробки на улице Ленина и Революции. На этих улицах располагаются Театр-Театр и Дворец спорта «Орленок», где также будут проходить мероприятия. Еще жителям Перми стоит помнить про предстоящий забег на Набережной, куда тоже придут много желающих. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми 19 октября начинает работу международный форум «Россия — спортивная держава». На мероприятие приедут множество гостей, в том числе иностранные делегации и статусные чиновники. Ожидается также приезд президента РФ Владимира Путина. В связи с этим в городе ожидаются пробки на некоторых дорогах. URA.RU подготовило инфографику, на каких улицах города наиболее вероятно будет затруднено движение транспорта. В первую очередь пробки ожидаются в Мотовилихинском районе на улицах Уральская, Крупской, Тургенева, КИМ и бульваре Гагарина. Это связано с проведением турнира по боксу и кикбоксинку URAL FC в стадионе «Молот». Туда приедут VIP-чиновники, а также много жителей и гостей Перми, поэтому в районе СК ожидаются пробки. Также большая вероятность затора ожидается в Индустриальном районе на шоссе Космонавтов и улице Мира. На шоссе Космонавтов находится СК имени Сухарева, где будут проводится некоторые мероприятия, а также шоссе соединяет город с аэропортом Большое Савино, где ожидается наплыв гостей города. Менее вероятны пробки на улице Ленина и Революции. На этих улицах располагаются Театр-Театр и Дворец спорта «Орленок», где также будут проходить мероприятия. Еще жителям Перми стоит помнить про предстоящий забег на Набережной, куда тоже придут много желающих.