В Перми на время проведения спортивного форума ожидаются пробки. Инфографика

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Городской транспорт, такси. Пермь, автомобильная пробка, автомобили
Пробки ожидаются в основном в двух районах Фото:

В Перми 19 октября начинает работу международный форум «Россия — спортивная держава». На мероприятие приедут множество гостей, в том числе иностранные делегации и статусные чиновники. Ожидается также приезд президента РФ Владимира Путина. В связи с этим в городе ожидаются пробки на некоторых дорогах. URA.RU подготовило инфографику, на каких улицах города наиболее вероятно будет затруднено движение транспорта.

В первую очередь пробки ожидаются в Мотовилихинском районе на улицах Уральская, Крупской, Тургенева, КИМ и бульваре Гагарина. Это связано с проведением турнира по боксу и кикбоксинку URAL FC в стадионе «Молот». Туда приедут VIP-чиновники, а также много жителей и гостей Перми, поэтому в районе СК ожидаются пробки. Также большая вероятность затора ожидается в Индустриальном районе на шоссе Космонавтов и улице Мира. На шоссе Космонавтов находится СК имени Сухарева, где будут проводится некоторые мероприятия, а также шоссе соединяет город с аэропортом Большое Савино, где ожидается наплыв гостей города.

Менее вероятны пробки на улице Ленина и Революции. На этих улицах располагаются Театр-Театр и Дворец спорта «Орленок», где также будут проходить мероприятия. Еще жителям Перми стоит помнить про предстоящий забег на Набережной, куда тоже придут много желающих.

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В Перми 19 октября начинает работу международный форум «Россия — спортивная держава». На мероприятие приедут множество гостей, в том числе иностранные делегации и статусные чиновники. Ожидается также приезд президента РФ Владимира Путина. В связи с этим в городе ожидаются пробки на некоторых дорогах. URA.RU подготовило инфографику, на каких улицах города наиболее вероятно будет затруднено движение транспорта. В первую очередь пробки ожидаются в Мотовилихинском районе на улицах Уральская, Крупской, Тургенева, КИМ и бульваре Гагарина. Это связано с проведением турнира по боксу и кикбоксинку URAL FC в стадионе «Молот». Туда приедут VIP-чиновники, а также много жителей и гостей Перми, поэтому в районе СК ожидаются пробки. Также большая вероятность затора ожидается в Индустриальном районе на шоссе Космонавтов и улице Мира. На шоссе Космонавтов находится СК имени Сухарева, где будут проводится некоторые мероприятия, а также шоссе соединяет город с аэропортом Большое Савино, где ожидается наплыв гостей города. Менее вероятны пробки на улице Ленина и Революции. На этих улицах располагаются Театр-Театр и Дворец спорта «Орленок», где также будут проходить мероприятия. Еще жителям Перми стоит помнить про предстоящий забег на Набережной, куда тоже придут много желающих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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