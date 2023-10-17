17 октября 2023
16 октября 2023

Инвестиционную привлекательность ЯНАО связали с активностью губернатора Артюхова

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
ЯНАО вошел в топ-5 регионов наиболее привлекательных для инвесторов. Фото:

Развитие ЯНАО в последние пять лет напрямую связывают с активностью губернатора Дмитрия Артюхова. Об этом сообщает агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК), комментируя попадание региона в топ-5 среди наиболее привлекательных для инвесторов рейтинга агентства «Эксперт РА».

«Инфраструктурное развитие ЯНАО в последние пять лет определенно обусловлено активностью губернатора Дмитрия Артюхова. Дороги стали одним из пяти приоритетов губернатора. Был запущен имиджевый проект Артюхова „Честный маршрут“, в рамках которого происходит инспекция качества дорожных работ. За пять лет в нормативное состояние приведено более тысячи километров дорожного покрытия. В ближайшие два года должен быть полностью завершен ремонт на трассе от границы округа до Нового Уренгоя», — говорится в опубликованной аналитике АПЭК.

ЯНАО лидирует в рейтинге субъектов по доходам населения, низкий уровень безработицы — 1,4%. В округе действует более 90 федеральных и региональных программ для разных категорий населения. Эксперты выделяют высокий уровень социальной адаптации, ликвидность бюджета и минимальную долговую нагрузку. Привлекательный кредитный рейтинг ЯНАО для инвесторов, подтвержден на уровне ААА (RU).

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Развитие ЯНАО в последние пять лет напрямую связывают с активностью губернатора Дмитрия Артюхова. Об этом сообщает агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК), комментируя попадание региона в топ-5 среди наиболее привлекательных для инвесторов рейтинга агентства «Эксперт РА». «Инфраструктурное развитие ЯНАО в последние пять лет определенно обусловлено активностью губернатора Дмитрия Артюхова. Дороги стали одним из пяти приоритетов губернатора. Был запущен имиджевый проект Артюхова „Честный маршрут“, в рамках которого происходит инспекция качества дорожных работ. За пять лет в нормативное состояние приведено более тысячи километров дорожного покрытия. В ближайшие два года должен быть полностью завершен ремонт на трассе от границы округа до Нового Уренгоя», — говорится в опубликованной аналитике АПЭК. ЯНАО лидирует в рейтинге субъектов по доходам населения, низкий уровень безработицы — 1,4%. В округе действует более 90 федеральных и региональных программ для разных категорий населения. Эксперты выделяют высокий уровень социальной адаптации, ликвидность бюджета и минимальную долговую нагрузку. Привлекательный кредитный рейтинг ЯНАО для инвесторов, подтвержден на уровне ААА (RU).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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