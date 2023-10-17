Инвестиционную привлекательность ЯНАО связали с активностью губернатора Артюхова

18 октября 2023 в 18:51 Размер текста - 17 +

ЯНАО вошел в топ-5 регионов наиболее привлекательных для инвесторов. Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Развитие ЯНАО в последние пять лет напрямую связывают с активностью губернатора Дмитрия Артюхова. Об этом сообщает агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК), комментируя попадание региона в топ-5 среди наиболее привлекательных для инвесторов рейтинга агентства «Эксперт РА». «Инфраструктурное развитие ЯНАО в последние пять лет определенно обусловлено активностью губернатора Дмитрия Артюхова. Дороги стали одним из пяти приоритетов губернатора. Был запущен имиджевый проект Артюхова „Честный маршрут“, в рамках которого происходит инспекция качества дорожных работ. За пять лет в нормативное состояние приведено более тысячи километров дорожного покрытия. В ближайшие два года должен быть полностью завершен ремонт на трассе от границы округа до Нового Уренгоя», — говорится в опубликованной аналитике АПЭК. ЯНАО лидирует в рейтинге субъектов по доходам населения, низкий уровень безработицы — 1,4%. В округе действует более 90 федеральных и региональных программ для разных категорий населения. Эксперты выделяют высокий уровень социальной адаптации, ликвидность бюджета и минимальную долговую нагрузку. Привлекательный кредитный рейтинг ЯНАО для инвесторов, подтвержден на уровне ААА (RU).

Развитие ЯНАО в последние пять лет напрямую связывают с активностью губернатора Дмитрия Артюхова. Об этом сообщает агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК), комментируя попадание региона в топ-5 среди наиболее привлекательных для инвесторов рейтинга агентства «Эксперт РА». «Инфраструктурное развитие ЯНАО в последние пять лет определенно обусловлено активностью губернатора Дмитрия Артюхова. Дороги стали одним из пяти приоритетов губернатора. Был запущен имиджевый проект Артюхова „Честный маршрут“, в рамках которого происходит инспекция качества дорожных работ. За пять лет в нормативное состояние приведено более тысячи километров дорожного покрытия. В ближайшие два года должен быть полностью завершен ремонт на трассе от границы округа до Нового Уренгоя», — говорится в опубликованной аналитике АПЭК. ЯНАО лидирует в рейтинге субъектов по доходам населения, низкий уровень безработицы — 1,4%. В округе действует более 90 федеральных и региональных программ для разных категорий населения. Эксперты выделяют высокий уровень социальной адаптации, ликвидность бюджета и минимальную долговую нагрузку. Привлекательный кредитный рейтинг ЯНАО для инвесторов, подтвержден на уровне ААА (RU).