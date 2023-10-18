Пять пермских ресторанов попали в шорт-лист всероссийской премии

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Всего в шорт-лист вошло 50 заведений Фото:

Организаторы независимой ресторанной премии Wheretoeat опубликовали шорт-лист заведений Центрального федерального округа. В него вошли пять пермских ресторанов.

«Лучшие рестораны Центрального федерального округа России — в шорт-листе премии Wheretoeat center 2023. Из Перми вошли заведения Belka, Meduza Seafood & Wine, Nolan Wine & Kitchen, Novopomodoro, Rob Roy», — сказано на сайте премии. Всего в шорт-лист отобрали 50 заведений из Иваново, Нижнего Новгорода, Ярославля, Самары и других городов.

Независимую ресторанную премию Wheretoeat учредила ассоциация российских гастрономических журналистов в 2013 года. Ежегодно составляются рейтинги лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, центральной и южной России, Татарстана, Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Ранее URA.RU рассказало, что четыре пермских ресторана приняли участие во всероссийском фестивале. Они разработали специальные сеты из блюд.

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Организаторы независимой ресторанной премии Wheretoeat опубликовали шорт-лист заведений Центрального федерального округа. В него вошли пять пермских ресторанов. «Лучшие рестораны Центрального федерального округа России — в шорт-листе премии Wheretoeat center 2023. Из Перми вошли заведения Belka, Meduza Seafood & Wine, Nolan Wine & Kitchen, Novopomodoro, Rob Roy», — сказано на сайте премии. Всего в шорт-лист отобрали 50 заведений из Иваново, Нижнего Новгорода, Ярославля, Самары и других городов. Независимую ресторанную премию Wheretoeat учредила ассоциация российских гастрономических журналистов в 2013 года. Ежегодно составляются рейтинги лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, центральной и южной России, Татарстана, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Ранее URA.RU рассказало, что четыре пермских ресторана приняли участие во всероссийском фестивале. Они разработали специальные сеты из блюд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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