Пять пермских ресторанов попали в шорт-лист всероссийской премии

Организаторы независимой ресторанной премии Wheretoeat опубликовали шорт-лист заведений Центрального федерального округа. В него вошли пять пермских ресторанов.
«Лучшие рестораны Центрального федерального округа России — в шорт-листе премии Wheretoeat center 2023. Из Перми вошли заведения Belka, Meduza Seafood & Wine, Nolan Wine & Kitchen, Novopomodoro, Rob Roy», — сказано на сайте премии. Всего в шорт-лист отобрали 50 заведений из Иваново, Нижнего Новгорода, Ярославля, Самары и других городов.
Независимую ресторанную премию Wheretoeat учредила ассоциация российских гастрономических журналистов в 2013 года. Ежегодно составляются рейтинги лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, центральной и южной России, Татарстана, Урала, Сибири и Дальнего Востока.
Ранее URA.RU рассказало, что четыре пермских ресторана приняли участие во всероссийском фестивале. Они разработали специальные сеты из блюд.
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