Автор пермской картины из «Книги рекордов» рассказала, куда исчез рисунок

Художница Котлярова: на стене пермского ДК появится картина из «Книги рекордов»
© Служба новостей «URA.RU»
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Художник Миша Мост. Тюмень, краска, арт, рисование, аэрозоль, стрит арт, стрит-арт
Над картиной работали боле двухсот пермяков Фото:

Картину, которая попала в «Книгу рекордов России», повесят на стену одного из пермских дворцов культуры. С фасада клиники «Лайт» ее сняли, потому что срок размещения рисунка закончился. Об этом URA.RU рассказала автор идеи о создании картины Виктория Котлярова.

«Картину сняли, поскольку срок, на который мы ее размещали, изначально обговаривался с клиникой. Планируем повесить ее на фасад одного из дворцов культуры Перми. Эта картина — часть истории нашего города и подарок от жителей, поэтому она также будет висеть и радовать окружающих», — рассказала Котлярова корреспонденту агентства.

Она уточнила, что сейчас решают технические моменты по установке картины, так как из-за ее размеров возникает ряд трудностей. Над рисунком работали более двухсот пермяков. Она приурочена к 300-летию города. В будущем художница планирует сделать такие же картины с участием жителей других городов.

Ранее URA.RU рассказало, что с фасада пермской клиники сняли одну из самых больших картин России. Она была там размещена с июня 2023 года.

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Картину, которая попала в «Книгу рекордов России», повесят на стену одного из пермских дворцов культуры. С фасада клиники «Лайт» ее сняли, потому что срок размещения рисунка закончился. Об этом URA.RU рассказала автор идеи о создании картины Виктория Котлярова. «Картину сняли, поскольку срок, на который мы ее размещали, изначально обговаривался с клиникой. Планируем повесить ее на фасад одного из дворцов культуры Перми. Эта картина — часть истории нашего города и подарок от жителей, поэтому она также будет висеть и радовать окружающих», — рассказала Котлярова корреспонденту агентства. Она уточнила, что сейчас решают технические моменты по установке картины, так как из-за ее размеров возникает ряд трудностей. Над рисунком работали более двухсот пермяков. Она приурочена к 300-летию города. В будущем художница планирует сделать такие же картины с участием жителей других городов. Ранее URA.RU рассказало, что с фасада пермской клиники сняли одну из самых больших картин России. Она была там размещена с июня 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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