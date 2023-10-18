Автор пермской картины из «Книги рекордов» рассказала, куда исчез рисунок

Художница Котлярова: на стене пермского ДК появится картина из «Книги рекордов»

18 октября 2023 в 19:01 Размер текста - 17 +

Над картиной работали боле двухсот пермяков Фото: Денис Моргунов © URA.RU Картину, которая попала в «Книгу рекордов России», повесят на стену одного из пермских дворцов культуры. С фасада клиники «Лайт» ее сняли, потому что срок размещения рисунка закончился. Об этом URA.RU рассказала автор идеи о создании картины Виктория Котлярова. «Картину сняли, поскольку срок, на который мы ее размещали, изначально обговаривался с клиникой. Планируем повесить ее на фасад одного из дворцов культуры Перми. Эта картина — часть истории нашего города и подарок от жителей, поэтому она также будет висеть и радовать окружающих», — рассказала Котлярова корреспонденту агентства. Она уточнила, что сейчас решают технические моменты по установке картины, так как из-за ее размеров возникает ряд трудностей. Над рисунком работали более двухсот пермяков. Она приурочена к 300-летию города. В будущем художница планирует сделать такие же картины с участием жителей других городов. Ранее URA.RU рассказало, что с фасада пермской клиники сняли одну из самых больших картин России. Она была там размещена с июня 2023 года.

Картину, которая попала в «Книгу рекордов России», повесят на стену одного из пермских дворцов культуры. С фасада клиники «Лайт» ее сняли, потому что срок размещения рисунка закончился. Об этом URA.RU рассказала автор идеи о создании картины Виктория Котлярова. «Картину сняли, поскольку срок, на который мы ее размещали, изначально обговаривался с клиникой. Планируем повесить ее на фасад одного из дворцов культуры Перми. Эта картина — часть истории нашего города и подарок от жителей, поэтому она также будет висеть и радовать окружающих», — рассказала Котлярова корреспонденту агентства. Она уточнила, что сейчас решают технические моменты по установке картины, так как из-за ее размеров возникает ряд трудностей. Над рисунком работали более двухсот пермяков. Она приурочена к 300-летию города. В будущем художница планирует сделать такие же картины с участием жителей других городов. Ранее URA.RU рассказало, что с фасада пермской клиники сняли одну из самых больших картин России. Она была там размещена с июня 2023 года.