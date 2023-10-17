С фасада пермской клиники «Лайт» исчезла картина, которая была занесена в «Книгу рекордов России». Она была создана в честь 300-летия города. На рисунке изображены главные достопримечательности Перми.
«Пермский рисунок, занесенный в „Книгу рекордов России“, пропал с улиц города» — сообщил пермский фотограф Виктор Михалев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Картина попала в «Книгу рекордов России» за самое массовое рисование акриловыми красками. Рисунок создавали одновременно более 200 горожан. Организаторами мероприятия выступили пермская художница Виктория Котлярова и компания ООО «Доктор Лайт».
URA.RU направило запрос в клинику «Лайт». Ответ на него ожидается.
Рисунка на фасаде клиники нет
Фото со страницы Виктора Михалева, https://vk.com/viktormikhalev
Рисунок висел на уровне второго и третьего этажа
Фото со страницы Виктора Михалева, https://vk.com/viktormikhalev
С фасада пермской клиники «Лайт» исчезла картина, которая была занесена в «Книгу рекордов России». Она была создана в честь 300-летия города. На рисунке изображены главные достопримечательности Перми. «Пермский рисунок, занесенный в „Книгу рекордов России“, пропал с улиц города» — сообщил пермский фотограф Виктор Михалев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Картина попала в «Книгу рекордов России» за самое массовое рисование акриловыми красками. Рисунок создавали одновременно более 200 горожан. Организаторами мероприятия выступили пермская художница Виктория Котлярова и компания ООО «Доктор Лайт». URA.RU направило запрос в клинику «Лайт». Ответ на него ожидается.