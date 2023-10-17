17 октября 2023

В Перми пропал рисунок, занесенный в Книгу рекордов России. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства области. Курган, мвд, полиция, шеврон мвд, полицейский шеврон
Картину нарисовали в честь 300-летия города Фото:

С фасада пермской клиники «Лайт» исчезла картина, которая была занесена в «Книгу рекордов России». Она была создана в честь 300-летия города. На рисунке изображены главные достопримечательности Перми.

«Пермский рисунок, занесенный в „Книгу рекордов России“, пропал с улиц города» — сообщил пермский фотограф Виктор Михалев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Картина попала в «Книгу рекордов России» за самое массовое рисование акриловыми красками. Рисунок создавали одновременно более 200 горожан. Организаторами мероприятия выступили пермская художница Виктория Котлярова и компания ООО «Доктор Лайт».

URA.RU направило запрос в клинику «Лайт». Ответ на него ожидается.

Рисунка на фасаде клиники нет
Рисунка на фасаде клиники нет
Рисунок висел на уровне второго и третьего этажа
Рисунок висел на уровне второго и третьего этажа

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С фасада пермской клиники «Лайт» исчезла картина, которая была занесена в «Книгу рекордов России». Она была создана в честь 300-летия города. На рисунке изображены главные достопримечательности Перми. «Пермский рисунок, занесенный в „Книгу рекордов России“, пропал с улиц города» — сообщил пермский фотограф Виктор Михалев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Картина попала в «Книгу рекордов России» за самое массовое рисование акриловыми красками. Рисунок создавали одновременно более 200 горожан. Организаторами мероприятия выступили пермская художница Виктория Котлярова и компания ООО «Доктор Лайт». URA.RU направило запрос в клинику «Лайт». Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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