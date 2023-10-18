Деньги «Гортранса» Екатеринбурга заморожены, мэрия срочно ищет выход — пока не вернулся Орлов

Налоговая служба заморозила порядка 80 миллионов рублей на счетах муниципального «Гортрнаса» — основного перевозчика Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал источник на предприятии и подтвердили три собеседника в мэрии.
«Заморозка средств произошла в октябре», — уточнил один из них. По словам источника в руководстве «Гортранса», возникла угроза, что как минимум часть сотрудников может остаться без зарплат. «Этого, конечно, никто не допустит. В ближайшее время мэрия направит очередную субсидию. Она пойдет в том числе на погашение долгов перед энергетиками», — рассказал собеседник в администрации. Еще один источник там же сказал, что для поддержания финансовой устойчивости «Гортранса», возможно, будут увеличены контракты на перевозки горожан в 2024 году (это пока обсуждается).
В августе стало известно, что размер задолженности «Гортранса» перед «Екатеринбургэнергосбытом» — 118 миллионов рублей. 32,1 млн сетевики через Арбитражный суд уже взыскали.
Третий городской чиновник в беседе с URA.RU отметил, что проблемы могли быть вызваны тем, что финансовый блок мэрии якобы около двух месяцев не «Гортрансу» субсидию. «А на днях [профильный вице-мэр Андрей] Корюков неожиданно выступил с инициативой: а давайте деньги выделим. В итоге документы будут готовы, скорее всего, уже к 20 октября», — поделился собеседник. По его данным, скорость, с которой финансисты принимают решение, может быть связана с тем, что 23 октября из (заграничного) отпуска возвращается мэр Алексей Орлов.
Пресс-службе мэрии задан вопрос по теме. Ответ на него будет опубликован, как только поступит.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.