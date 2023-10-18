Деньги «Гортранса» Екатеринбурга заморожены, мэрия срочно ищет выход — пока не вернулся Орлов

Налоговая заморозила деньги екатеринбургского «Гортранса»

18 октября 2023 в 19:41 Размер текста - 17 +

В «Гортрансе» работают до пяти тысяч человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Налоговая служба заморозила порядка 80 миллионов рублей на счетах муниципального «Гортрнаса» — основного перевозчика Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал источник на предприятии и подтвердили три собеседника в мэрии. «Заморозка средств произошла в октябре», — уточнил один из них. По словам источника в руководстве «Гортранса», возникла угроза, что как минимум часть сотрудников может остаться без зарплат. «Этого, конечно, никто не допустит. В ближайшее время мэрия направит очередную субсидию. Она пойдет в том числе на погашение долгов перед энергетиками», — рассказал собеседник в администрации. Еще один источник там же сказал, что для поддержания финансовой устойчивости «Гортранса», возможно, будут увеличены контракты на перевозки горожан в 2024 году (это пока обсуждается). В августе стало известно, что размер задолженности «Гортранса» перед «Екатеринбургэнергосбытом» — 118 миллионов рублей. 32,1 млн сетевики через Арбитражный суд уже взыскали. Третий городской чиновник в беседе с URA.RU отметил, что проблемы могли быть вызваны тем, что финансовый блок мэрии якобы около двух месяцев не «Гортрансу» субсидию. «А на днях [профильный вице-мэр Андрей] Корюков неожиданно выступил с инициативой: а давайте деньги выделим. В итоге документы будут готовы, скорее всего, уже к 20 октября», — поделился собеседник. По его данным, скорость, с которой финансисты принимают решение, может быть связана с тем, что 23 октября из (заграничного) отпуска возвращается мэр Алексей Орлов. Пресс-службе мэрии задан вопрос по теме. Ответ на него будет опубликован, как только поступит. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Налоговая служба заморозила порядка 80 миллионов рублей на счетах муниципального «Гортрнаса» — основного перевозчика Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал источник на предприятии и подтвердили три собеседника в мэрии. «Заморозка средств произошла в октябре», — уточнил один из них. По словам источника в руководстве «Гортранса», возникла угроза, что как минимум часть сотрудников может остаться без зарплат. «Этого, конечно, никто не допустит. В ближайшее время мэрия направит очередную субсидию. Она пойдет в том числе на погашение долгов перед энергетиками», — рассказал собеседник в администрации. Еще один источник там же сказал, что для поддержания финансовой устойчивости «Гортранса», возможно, будут увеличены контракты на перевозки горожан в 2024 году (это пока обсуждается). В августе стало известно, что размер задолженности «Гортранса» перед «Екатеринбургэнергосбытом» — 118 миллионов рублей. 32,1 млн сетевики через Арбитражный суд уже взыскали. Третий городской чиновник в беседе с URA.RU отметил, что проблемы могли быть вызваны тем, что финансовый блок мэрии якобы около двух месяцев не «Гортрансу» субсидию. «А на днях [профильный вице-мэр Андрей] Корюков неожиданно выступил с инициативой: а давайте деньги выделим. В итоге документы будут готовы, скорее всего, уже к 20 октября», — поделился собеседник. По его данным, скорость, с которой финансисты принимают решение, может быть связана с тем, что 23 октября из (заграничного) отпуска возвращается мэр Алексей Орлов. Пресс-службе мэрии задан вопрос по теме. Ответ на него будет опубликован, как только поступит.