Полицейские задержали челябинца, устроившего взрыв в ТРК

Полицейские задержали челябинца, устроившего взрыв в ТРК «Кольцо»
© Служба новостей «URA.RU»
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Зарница в детском летнем лагере Салют. Свердловская область, Артемовский, лимонка, учебная граната
За взрыв небоевой гранаты челябинец принес горожанам извинения Фото:

Полицейские Челябинска 18 октября задержали 39-летнего жителя, взорвавшего в торговом комплексе «Кольцо» небоевую гранату. Как сообщила пресс-служба Главного управления МВД по региону, мужчина раскаялся и принес извинения.

«Челябинские полицейские оперативно установили местного жителя, использовавшего свето-шумовой страйкбольный аксессуар в торговом комплексе. В содеянном мужчина раскаялся и принес извинения жителям города за доставленный дискомфорт», — рассказали в полиции.

Инцидент произошел после обеда 18 октября. Когда охрана пыталась выпроводить челябинца на улицу, тот достал гранату и взорвал ее. По горячим следам сотрудники полиции опросили свидетелей, выявили маршрут нарушителя и адрес его возможного местонахождения. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для выяснения случившегося. За доставленный дискомфорт челябинец принес горожанам извинения.

Процессуальное решение примут, как установят все обстоятельства произошедшего. Полицейские напомнили, что реагируют незамедлительно, когда к ним поступают сигналы о нарушении общественного порядка. В каждом таком случае предпринимается комплекс мероприятий по скорейшему установлению картины случившегося.

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Полицейские Челябинска 18 октября задержали 39-летнего жителя, взорвавшего в торговом комплексе «Кольцо» небоевую гранату. Как сообщила пресс-служба Главного управления МВД по региону, мужчина раскаялся и принес извинения. «Челябинские полицейские оперативно установили местного жителя, использовавшего свето-шумовой страйкбольный аксессуар в торговом комплексе. В содеянном мужчина раскаялся и принес извинения жителям города за доставленный дискомфорт», — рассказали в полиции. Инцидент произошел после обеда 18 октября. Когда охрана пыталась выпроводить челябинца на улицу, тот достал гранату и взорвал ее. По горячим следам сотрудники полиции опросили свидетелей, выявили маршрут нарушителя и адрес его возможного местонахождения. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для выяснения случившегося. За доставленный дискомфорт челябинец принес горожанам извинения. Процессуальное решение примут, как установят все обстоятельства произошедшего. Полицейские напомнили, что реагируют незамедлительно, когда к ним поступают сигналы о нарушении общественного порядка. В каждом таком случае предпринимается комплекс мероприятий по скорейшему установлению картины случившегося.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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