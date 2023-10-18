Постпред Израиля обозначил две претензии к СБ ООН из-за войны с ХАМАС

Постпред Израиля потребовал извинений от СБ ООН

18 октября 2023 в 22:43 Размер текста - 17 +

Израиль требует от СБ ООН извинений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал непостижимым, что Совет безопасности организации так и не осудил атаку ХАМАС. Эрдан потребовал извинений от членов СБ ООН. «Непостижимо, что СБ ООН до сих пор не осудил атаку ХАМАС на еврейское государство. Израиль требует извинений от ООН, которая годами позволяла ХАМАС создавать „военную машину“ в Газе», — сказал Эрдан на заседании. Трансляцию ведет ТАСС. Война Израиля и Палестины началась 7 октября. К 18 октября число погибших палестинцев в секторе Газа составило свыше 3,4 тысячи человек, Израиль потерял более 1,4 тысячи человек. 17 октября был нанесен удар по больнице в Газе — погибли 471 человек, передает местный минздрав. Это самая серьезная атака с начала конфликта.

Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал непостижимым, что Совет безопасности организации так и не осудил атаку ХАМАС. Эрдан потребовал извинений от членов СБ ООН. «Непостижимо, что СБ ООН до сих пор не осудил атаку ХАМАС на еврейское государство. Израиль требует извинений от ООН, которая годами позволяла ХАМАС создавать „военную машину“ в Газе», — сказал Эрдан на заседании. Трансляцию ведет ТАСС. Война Израиля и Палестины началась 7 октября. К 18 октября число погибших палестинцев в секторе Газа составило свыше 3,4 тысячи человек, Израиль потерял более 1,4 тысячи человек. 17 октября был нанесен удар по больнице в Газе — погибли 471 человек, передает местный минздрав. Это самая серьезная атака с начала конфликта.