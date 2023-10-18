Власти района ЯНАО ради школьников изменили расписание автобуса

Изменения в расписание внесены по просьбе жителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тарко-Сале (ЯНАО) с 19 октября меняется расписание движения автобусного маршрута №2. По информации департамента транспорта районных властей, последний рейс будет выполняться на 20 минут позже, чтобы ученики школы №3 успевали с последнего урока на автобус.

«С 19 октября вносятся изменения в расписание движения автобуса по маршруту № 2 г. Тарко-Сале! Теперь городской автобус свой последний рейс будет выполнять на 20 минут позже. Благодаря новому расписанию ученики школы № 3 успеют с последнего урока на автобус», — сообщает ведомство в своем telegram-канале.

Среди жителей Тарко-Сале был проведен опрос. Решение об изменении в расписании маршрута принято по просьбе горожан.

Ранее жители Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловались на работу общественного транспорта. Дети и взрослые опаздывают по утрам из-за автобусов, которые перестали приезжать вовремя. Власти города в свою очередь заявили жителям, что движение автобусов можно отслеживать в онлайн в сервисе «Яндекс», а если автобус отклонился от расписания, то можно написать жалобу в МУПАТ.