18 октября 2023

Медведев назвал худший сценарий развития событий на Ближнем Востоке

Медведев: конфликт в Израиле может привести к применению ядерного оружия
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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Медведев спрогнозировал возможный исход конфликта на Ближнем Востоке Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Худшим вариантом развития событий на Ближнем Востоке может стать применение ядерного оружия. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Или еще хуже худшего: короткий конфликт с применением ядерного оружия региональными державами с перспективой вмешательства великих ядерных держав», — написал Медведев в своей статье для «Известий». По его мнению, чтобы избежать такой вариант необходимо создать полноценное Палестинское государство.

Президент России Владимир Путин заявил о поддержке РФ создания палестинского государства, напоминает RT. По его словам, причиной эскалации на Ближнем Востоке является застой в вопросах урегулирования. В частности, американский журналист Сеймур Херш считает, что Израиль планирует устроить в Газе подобие Хиросимы, но без применения ядерного оружия, передает «Царьград».

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Худшим вариантом развития событий на Ближнем Востоке может стать применение ядерного оружия. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Или еще хуже худшего: короткий конфликт с применением ядерного оружия региональными державами с перспективой вмешательства великих ядерных держав», — написал Медведев в своей статье для «Известий». По его мнению, чтобы избежать такой вариант необходимо создать полноценное Палестинское государство. Президент России Владимир Путин заявил о поддержке РФ создания палестинского государства, напоминает RT. По его словам, причиной эскалации на Ближнем Востоке является застой в вопросах урегулирования. В частности, американский журналист Сеймур Херш считает, что Израиль планирует устроить в Газе подобие Хиросимы, но без применения ядерного оружия, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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