Медведев назвал худший сценарий развития событий на Ближнем Востоке

Худшим вариантом развития событий на Ближнем Востоке может стать применение ядерного оружия. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Или еще хуже худшего: короткий конфликт с применением ядерного оружия региональными державами с перспективой вмешательства великих ядерных держав», — написал Медведев в своей статье для «Известий». По его мнению, чтобы избежать такой вариант необходимо создать полноценное Палестинское государство.
Президент России Владимир Путин заявил о поддержке РФ создания палестинского государства, напоминает RT. По его словам, причиной эскалации на Ближнем Востоке является застой в вопросах урегулирования. В частности, американский журналист Сеймур Херш считает, что Израиль планирует устроить в Газе подобие Хиросимы, но без применения ядерного оружия, передает «Царьград».
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