Шансонье Жека показал, как нейросеть видит его песню «Рюмка водка на столе». Фото

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Искусственный интеллект просчитал часть песни курганского артиста Фото:

Курганский шансонье Евгений Григорьев (Жека) продемонстрировал, как нейросеть видит песню «Рюмка водка на столе», автором которой является он сам. Получившимися картинками артист поделился со своими подписчиками в мессенджере.

«Программа искусственного интеллекта просчитала текст финальной части „Рюмки водки на столе“ и нарисовала картинки, как она представляет смысл песни. Песня — это уникальное соединение воображения автора и слушателя. У каждого в голове возникают свои эмоции, ассоциации и картинки. А что у вас воспроизводится при прослушивании?» — написал шансонье в своем telegram-канале.

Григорьев отмечал, что у «Рюмки водки» есть две версии. Куплет песни, которую проанализировала нейросеть, звучал в исполнении группы «Майор Сергеев» — курганский музыкант был вокалистом. Массовый зритель знает данную композицию по творчеству Григория Лепса, где нет строк, о которых идет речь.

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Курганский шансонье Евгений Григорьев (Жека) продемонстрировал, как нейросеть видит песню «Рюмка водка на столе», автором которой является он сам. Получившимися картинками артист поделился со своими подписчиками в мессенджере. «Программа искусственного интеллекта просчитала текст финальной части „Рюмки водки на столе“ и нарисовала картинки, как она представляет смысл песни. Песня — это уникальное соединение воображения автора и слушателя. У каждого в голове возникают свои эмоции, ассоциации и картинки. А что у вас воспроизводится при прослушивании?» — написал шансонье в своем telegram-канале. Григорьев отмечал, что у «Рюмки водки» есть две версии. Куплет песни, которую проанализировала нейросеть, звучал в исполнении группы «Майор Сергеев» — курганский музыкант был вокалистом. Массовый зритель знает данную композицию по творчеству Григория Лепса, где нет строк, о которых идет речь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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