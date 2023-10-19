Курганский шансонье Евгений Григорьев (Жека) продемонстрировал, как нейросеть видит песню «Рюмка водка на столе», автором которой является он сам. Получившимися картинками артист поделился со своими подписчиками в мессенджере.
«Программа искусственного интеллекта просчитала текст финальной части „Рюмки водки на столе“ и нарисовала картинки, как она представляет смысл песни. Песня — это уникальное соединение воображения автора и слушателя. У каждого в голове возникают свои эмоции, ассоциации и картинки. А что у вас воспроизводится при прослушивании?» — написал шансонье в своем telegram-канале.
Григорьев отмечал, что у «Рюмки водки» есть две версии. Куплет песни, которую проанализировала нейросеть, звучал в исполнении группы «Майор Сергеев» — курганский музыкант был вокалистом. Массовый зритель знает данную композицию по творчеству Григория Лепса, где нет строк, о которых идет речь.
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