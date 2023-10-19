Шансонье Жека показал, как нейросеть видит его песню «Рюмка водка на столе». Фото

19 октября 2023 в 06:15 Размер текста - 17 +

Искусственный интеллект просчитал часть песни курганского артиста Фото: Владимир Андреев © URA.RU Курганский шансонье Евгений Григорьев (Жека) продемонстрировал, как нейросеть видит песню «Рюмка водка на столе», автором которой является он сам. Получившимися картинками артист поделился со своими подписчиками в мессенджере. «Программа искусственного интеллекта просчитала текст финальной части „Рюмки водки на столе“ и нарисовала картинки, как она представляет смысл песни. Песня — это уникальное соединение воображения автора и слушателя. У каждого в голове возникают свои эмоции, ассоциации и картинки. А что у вас воспроизводится при прослушивании?» — написал шансонье в своем telegram-канале. Григорьев отмечал, что у «Рюмки водки» есть две версии. Куплет песни, которую проанализировала нейросеть, звучал в исполнении группы «Майор Сергеев» — курганский музыкант был вокалистом. Массовый зритель знает данную композицию по творчеству Григория Лепса, где нет строк, о которых идет речь.

Курганский шансонье Евгений Григорьев (Жека) продемонстрировал, как нейросеть видит песню «Рюмка водка на столе», автором которой является он сам. Получившимися картинками артист поделился со своими подписчиками в мессенджере. «Программа искусственного интеллекта просчитала текст финальной части „Рюмки водки на столе“ и нарисовала картинки, как она представляет смысл песни. Песня — это уникальное соединение воображения автора и слушателя. У каждого в голове возникают свои эмоции, ассоциации и картинки. А что у вас воспроизводится при прослушивании?» — написал шансонье в своем telegram-канале. Григорьев отмечал, что у «Рюмки водки» есть две версии. Куплет песни, которую проанализировала нейросеть, звучал в исполнении группы «Майор Сергеев» — курганский музыкант был вокалистом. Массовый зритель знает данную композицию по творчеству Григория Лепса, где нет строк, о которых идет речь.