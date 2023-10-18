В фильме про футболистов из Шадринска снялся комментатор Дмитрий Губерниев. Видео

19 октября 2023 в 07:32 Размер текста - 17 +

Дмитрий Губерниев появится в киноленте про шадринских футболистов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев принял участие в съемках фильма про спортсменов ФК «Торпедо» из Шадринска (Курганская область). Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. «Съемки проходили в Шадринске, Миассе и Москве. Автором и режиссером стал телеведущий и спортивный корреспондент телеканала „Югра“, уроженец Шадринска и экс-игрок „Торпедо“ Дмитрий Пришвицын. Композитором выступил гитарист Никита Савельев — бывший шадринец, а ныне музыкальный и кинопродюсер столичных компаний. В фильме про „черно-белую“ историю появится телеведущий Дмитрий Губерниев», — указано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Документальный фильм снимали больше года. Его создание приурочено к 80-летнему юбилею команды. Сейчас для массового зрителя в соцсети доступен официальный тизер киноленты. Первыми премьеру увидят футболисты клуба на праздновании в честь дня рождения команды 28 октября.

Российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев принял участие в съемках фильма про спортсменов ФК «Торпедо» из Шадринска (Курганская область). Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. «Съемки проходили в Шадринске, Миассе и Москве. Автором и режиссером стал телеведущий и спортивный корреспондент телеканала „Югра“, уроженец Шадринска и экс-игрок „Торпедо“ Дмитрий Пришвицын. Композитором выступил гитарист Никита Савельев — бывший шадринец, а ныне музыкальный и кинопродюсер столичных компаний. В фильме про „черно-белую“ историю появится телеведущий Дмитрий Губерниев», — указано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Документальный фильм снимали больше года. Его создание приурочено к 80-летнему юбилею команды. Сейчас для массового зрителя в соцсети доступен официальный тизер киноленты. Первыми премьеру увидят футболисты клуба на праздновании в честь дня рождения команды 28 октября.