18 октября 2023

В фильме про футболистов из Шадринска снялся комментатор Дмитрий Губерниев. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча с Дмитрием Губерниевым. Тюмень, губерниев дмитрий
Дмитрий Губерниев появится в киноленте про шадринских футболистов Фото:

Российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев принял участие в съемках фильма про спортсменов ФК «Торпедо» из Шадринска (Курганская область). Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

«Съемки проходили в Шадринске, Миассе и Москве. Автором и режиссером стал телеведущий и спортивный корреспондент телеканала „Югра“, уроженец Шадринска и экс-игрок „Торпедо“ Дмитрий Пришвицын. Композитором выступил гитарист Никита Савельев — бывший шадринец, а ныне музыкальный и кинопродюсер столичных компаний. В фильме про „черно-белую“ историю появится телеведущий Дмитрий Губерниев», — указано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Документальный фильм снимали больше года. Его создание приурочено к 80-летнему юбилею команды. Сейчас для массового зрителя в соцсети доступен официальный тизер киноленты. Первыми премьеру увидят футболисты клуба на праздновании в честь дня рождения команды 28 октября.

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Российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев принял участие в съемках фильма про спортсменов ФК «Торпедо» из Шадринска (Курганская область). Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. «Съемки проходили в Шадринске, Миассе и Москве. Автором и режиссером стал телеведущий и спортивный корреспондент телеканала „Югра“, уроженец Шадринска и экс-игрок „Торпедо“ Дмитрий Пришвицын. Композитором выступил гитарист Никита Савельев — бывший шадринец, а ныне музыкальный и кинопродюсер столичных компаний. В фильме про „черно-белую“ историю появится телеведущий Дмитрий Губерниев», — указано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Документальный фильм снимали больше года. Его создание приурочено к 80-летнему юбилею команды. Сейчас для массового зрителя в соцсети доступен официальный тизер киноленты. Первыми премьеру увидят футболисты клуба на праздновании в честь дня рождения команды 28 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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