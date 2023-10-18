Из-за отсутствия электричества в Екатеринбурге встали троллейбусы

Из-за аварии на электросетях в районе Химмаша в Екатеринбурге встали троллейбусы. Об этом сообщили читатели URA.RU.
«На Химмаше стоят троллейбусы. Говорят, света нет, и это длится уже почти час», — сказал читатель.
В «Гортрансе» информацию подтвердили. Там объяснили, что на городских сетях случилась авария.
«Сегодня, 19 октября, в 08:50 было зафиксировано локальное технологическое нарушение в районе улиц Пархоменко, Кутузова, Караванная. Бригады выехали на место для проведения восстановительных работ», — пояснили в компании «Россети Урал» — «Екатеринбург».
Там добавили, что ограничение электроснабжения произошло по причине «повреждения оборудования иных собственников». «В настоящее время электроснабжение восстановлено», — дополнили в организации.
Обновлено в 10.47: добавлен комментарий компании «Россети Урал» — «Екатеринбург».
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