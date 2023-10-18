18 октября 2023

Из-за отсутствия электричества в Екатеринбурге встали троллейбусы

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, троллейбус
В районе Химмаша случились проблемы с общественным транспортом Фото:

Из-за аварии на электросетях в районе Химмаша в Екатеринбурге встали троллейбусы. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«На Химмаше стоят троллейбусы. Говорят, света нет, и это длится уже почти час», — сказал читатель.

В «Гортрансе» информацию подтвердили. Там объяснили, что на городских сетях случилась авария.

«Сегодня, 19 октября, в 08:50 было зафиксировано локальное технологическое нарушение в районе улиц Пархоменко, Кутузова, Караванная. Бригады выехали на место для проведения восстановительных работ», — пояснили в компании «Россети Урал» — «Екатеринбург».

Там добавили, что ограничение электроснабжения произошло по причине «повреждения оборудования иных собственников». «В настоящее время электроснабжение восстановлено», — дополнили в организации.

Обновлено в 10.47: добавлен комментарий компании «Россети Урал» — «Екатеринбург».

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Из-за аварии на электросетях в районе Химмаша в Екатеринбурге встали троллейбусы. Об этом сообщили читатели URA.RU. «На Химмаше стоят троллейбусы. Говорят, света нет, и это длится уже почти час», — сказал читатель. В «Гортрансе» информацию подтвердили. Там объяснили, что на городских сетях случилась авария. «Сегодня, 19 октября, в 08:50 было зафиксировано локальное технологическое нарушение в районе улиц Пархоменко, Кутузова, Караванная. Бригады выехали на место для проведения восстановительных работ», — пояснили в компании «Россети Урал» — «Екатеринбург». Там добавили, что ограничение электроснабжения произошло по причине «повреждения оборудования иных собственников». «В настоящее время электроснабжение восстановлено», — дополнили в организации. Обновлено в 10.47: добавлен комментарий компании «Россети Урал» — «Екатеринбург».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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