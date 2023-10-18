В Екатеринбурге двухлетнего ребенка взяли в заложники

19 октября 2023 в 10:33 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции освободили ребенка из рук родственника Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Екатеринбурге дядя взял в заложники двухлетнюю племянницу. Мужчина грозился убить ребенка консервным ножом. Однако полицейские смогли освободить девочку. Самого злоумышленника направили в «Областную наркологическую больницу». «Мужчина приехал к сестре погостить в квартиру на Машиностроителей, в которой та жила с мужем и маленькой дочкой. Сначала все было нормально, но к вечеру гость вдруг начал бредить, нервничать и говорить, что его преследуют и хотят убить. Алкоголь он не употреблял, и сначала его словам просто не придали значения и уложили спать», — пишет telegram-канал SHOT. Утром нервный родственник проснулся. «Мужчина начал ходить по квартире, а затем схватил племянницу и приставил к ее шее консервный нож. При этом мужчина продолжал выкрикивать, что за ним следят и хотят убить. Мать девочки попыталась образумить брата, но безуспешно. На место вызвали полицию. Прибывшие сотрудники смогли освободить маленькую заложницу. Мужчина задержан. Пока его обследуют в областной наркологической больнице», — говорится в сообщении. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-группу городского УМВД. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что в городе Каменск-Уральский (Свердловская область) оштрафовали мать, которая визжала и грозилась убить собственного сына. Женщина обещала, что больше такого не повторится. Однако ребенка, который не хотел оставаться со своим законным представителем, поместили в местное социально-реабилитационное учреждение на один месяц. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге дядя взял в заложники двухлетнюю племянницу. Мужчина грозился убить ребенка консервным ножом. Однако полицейские смогли освободить девочку. Самого злоумышленника направили в «Областную наркологическую больницу». «Мужчина приехал к сестре погостить в квартиру на Машиностроителей, в которой та жила с мужем и маленькой дочкой. Сначала все было нормально, но к вечеру гость вдруг начал бредить, нервничать и говорить, что его преследуют и хотят убить. Алкоголь он не употреблял, и сначала его словам просто не придали значения и уложили спать», — пишет telegram-канал SHOT. Утром нервный родственник проснулся. «Мужчина начал ходить по квартире, а затем схватил племянницу и приставил к ее шее консервный нож. При этом мужчина продолжал выкрикивать, что за ним следят и хотят убить. Мать девочки попыталась образумить брата, но безуспешно. На место вызвали полицию. Прибывшие сотрудники смогли освободить маленькую заложницу. Мужчина задержан. Пока его обследуют в областной наркологической больнице», — говорится в сообщении. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-группу городского УМВД. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что в городе Каменск-Уральский (Свердловская область) оштрафовали мать, которая визжала и грозилась убить собственного сына. Женщина обещала, что больше такого не повторится. Однако ребенка, который не хотел оставаться со своим законным представителем, поместили в местное социально-реабилитационное учреждение на один месяц.