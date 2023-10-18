18 октября 2023

В Тюменской области выбрали председателя Счетной палаты

Огородникова переизбрали главой Счетной палаты Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по бюджету областной Думы. Тюмень, огородников дмитрий
Должность председателя региональной Счетной палаты Огородников занимает с 2007 года Фото:

Председателем Счетной палаты Тюменской области переизбрали Дмитрия Огородникова. Об этом стало известно корреспонденту URA.RU на заседании Тюменской областной думы. Он занимал этот пост с 2007 года.

«Председателем Счетной палаты региона выбрали Дмитрия Огородникова. Его кандидатуру поддержали 38 из 39 депутатов», — сообщил корреспондент агентства.

Должность председателя региональной Счетной палаты Огородников занимает с февраля 2007 года. Сроки его полномочий продлены до 2029 года.

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Председателем Счетной палаты Тюменской области переизбрали Дмитрия Огородникова. Об этом стало известно корреспонденту URA.RU на заседании Тюменской областной думы. Он занимал этот пост с 2007 года. «Председателем Счетной палаты региона выбрали Дмитрия Огородникова. Его кандидатуру поддержали 38 из 39 депутатов», — сообщил корреспондент агентства. Должность председателя региональной Счетной палаты Огородников занимает с февраля 2007 года. Сроки его полномочий продлены до 2029 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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