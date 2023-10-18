В Тюменской области выбрали председателя Счетной палаты

Огородникова переизбрали главой Счетной палаты Тюменской области

Должность председателя региональной Счетной палаты Огородников занимает с 2007 года Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Председателем Счетной палаты Тюменской области переизбрали Дмитрия Огородникова. Об этом стало известно корреспонденту URA.RU на заседании Тюменской областной думы. Он занимал этот пост с 2007 года.

«Председателем Счетной палаты региона выбрали Дмитрия Огородникова. Его кандидатуру поддержали 38 из 39 депутатов», — сообщил корреспондент агентства.

Должность председателя региональной Счетной палаты Огородников занимает с февраля 2007 года. Сроки его полномочий продлены до 2029 года.