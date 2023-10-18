18 октября 2023

Челябинского депутата лишили полномочий за жизнь не по средствам

Челябинского депутата лишили полномочий за несоответствие доходов расходам
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Пермь, чиновники, дума, заксобрание, депутаты, рабочее место депутата, кресла пустые
Кресло депутата Аргаяшского района будет временно пустовать Фото:

В Аргаяшском районе Челябинской области депутата лишили полномочий за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Депутат Собрания депутатов Аргаяшского района в 2022 году совершил сделки купли-продажи недвижимости на сумму, превышающую общий доход супругов за три последних года. В связи с этим депутат был обязан предоставить губернатору региона сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Вместе с тем, в 2023 году им направлено уведомление об отсутствии в течение 2022 года таких сделок», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По фактам выявленных нарушений прокурором района в адрес собрания депутатов Аргаяшского района внесено представление. По результатам рассмотрения представления принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата в связи с неисполнением обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции.

По данным URA.RU, речь идет о заведующей местным отделением Сбербанка Татьяне Максимовой. В списке депутатов на сайте собрания Аргаяшского района фамилии Максимовой по состоянию на 19 октября нет, вместе с тем, по данным источников URA.RU, она была депутатом третий срок подряд, с 2010 года. При этом муж Максимовой официально не работал.

URA.RU пыталось связаться с председателем Собрания депутатов Аргаяшского района Люцией Юсуповой. На звонок она не ответила.

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В Аргаяшском районе Челябинской области депутата лишили полномочий за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Депутат Собрания депутатов Аргаяшского района в 2022 году совершил сделки купли-продажи недвижимости на сумму, превышающую общий доход супругов за три последних года. В связи с этим депутат был обязан предоставить губернатору региона сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Вместе с тем, в 2023 году им направлено уведомление об отсутствии в течение 2022 года таких сделок», — сообщили в пресс-службе ведомства. По фактам выявленных нарушений прокурором района в адрес собрания депутатов Аргаяшского района внесено представление. По результатам рассмотрения представления принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата в связи с неисполнением обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции. По данным URA.RU, речь идет о заведующей местным отделением Сбербанка Татьяне Максимовой. В списке депутатов на сайте собрания Аргаяшского района фамилии Максимовой по состоянию на 19 октября нет, вместе с тем, по данным источников URA.RU, она была депутатом третий срок подряд, с 2010 года. При этом муж Максимовой официально не работал. URA.RU пыталось связаться с председателем Собрания депутатов Аргаяшского района Люцией Юсуповой. На звонок она не ответила.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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