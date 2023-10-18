18 октября 2023

В Тюмени сбили 14-летнюю школьницу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , гаи, постовой, полиция, гибдд, дпс, дорожная безопасность
Инцидент произошел на улице Широтной Фото:

В Тюмени водитель автомобиля LADA сбил 14-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Подросток перебегала дорогу в неположенном месте, водитель школьницу не заметил.

«По предварительным данным, девочка выбежала на проезжую часть вне пешеходного перехода к автомобилю мамы. По словам 30-летнего водителя, он не смог вовремя заметить пешехода», — рассказали в ведомстве.

Инцидент произошел на улице Широтной. У подростка диагностировали травму плеча. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени водитель автомобиля LADA сбил 14-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Подросток перебегала дорогу в неположенном месте, водитель школьницу не заметил. «По предварительным данным, девочка выбежала на проезжую часть вне пешеходного перехода к автомобилю мамы. По словам 30-летнего водителя, он не смог вовремя заметить пешехода», — рассказали в ведомстве. Инцидент произошел на улице Широтной. У подростка диагностировали травму плеча. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...