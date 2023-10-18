В Тюмени сбили 14-летнюю школьницу

Инцидент произошел на улице Широтной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени водитель автомобиля LADA сбил 14-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Подросток перебегала дорогу в неположенном месте, водитель школьницу не заметил.

«По предварительным данным, девочка выбежала на проезжую часть вне пешеходного перехода к автомобилю мамы. По словам 30-летнего водителя, он не смог вовремя заметить пешехода», — рассказали в ведомстве.

Инцидент произошел на улице Широтной. У подростка диагностировали травму плеча. Все обстоятельства аварии устанавливаются.