В Тайланде загадочно погиб диджей из Екатеринбурга

В Тайланде утонул диджей Павел Штаер из Екатеринбурга

19 октября 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

Павел упал в воду и не смог выбраться Личная страница Павла Штаера во «ВКонтакте» В Тайланде на острове Пханган в ночь с 15 на 16 октября пропал диджей Павел Штаер из Екатеринбурга. Позже знакомые сообщили, что он утонул. «В ночь с воскресенья на понедельник пропал Павел Штаер. Он случайно упал в воду с пирса и начал плыть в другую сторону от берега. Это было примерно около фрегата-корабля в Тонг Сале. Его несколько раз пытались вытащить, но он сопротивлялся, возможно, в следствии наступившей паники/злости от случайного падения», — написала знакомая екатеринбуржца в соцсети «ВКонтакте». Она уточнила, что последний раз мужчину видели, когда тот держался руками за сваи пирса, а потом плывущего рядом с лодкой ближе к берегу. Чуть позже женщина сообщила, что тело Штаера было найдено. Следом о смерти мужчины сообщил другой его знакомый, который подтвердил корреспонденту URA.RU факт гибели. Сейчас знакомые екатеринбуржца находятся на постоянной связи с полицией тайланда. Dj Schtaer известен в Екатеринбурге как диджей техно/хардкора. Музыкой он занимался с 2001 года, регулярно участвовал в фестивале «Механика».

В Тайланде на острове Пханган в ночь с 15 на 16 октября пропал диджей Павел Штаер из Екатеринбурга. Позже знакомые сообщили, что он утонул. «В ночь с воскресенья на понедельник пропал Павел Штаер. Он случайно упал в воду с пирса и начал плыть в другую сторону от берега. Это было примерно около фрегата-корабля в Тонг Сале. Его несколько раз пытались вытащить, но он сопротивлялся, возможно, в следствии наступившей паники/злости от случайного падения», — написала знакомая екатеринбуржца в соцсети «ВКонтакте». Она уточнила, что последний раз мужчину видели, когда тот держался руками за сваи пирса, а потом плывущего рядом с лодкой ближе к берегу. Чуть позже женщина сообщила, что тело Штаера было найдено. Следом о смерти мужчины сообщил другой его знакомый, который подтвердил корреспонденту URA.RU факт гибели. Сейчас знакомые екатеринбуржца находятся на постоянной связи с полицией тайланда. Dj Schtaer известен в Екатеринбурге как диджей техно/хардкора. Музыкой он занимался с 2001 года, регулярно участвовал в фестивале «Механика».