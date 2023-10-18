18 октября 2023

В Тайланде загадочно погиб диджей из Екатеринбурга

В Тайланде утонул диджей Павел Штаер из Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Павел упал в воду и не смог выбраться
Павел упал в воду и не смог выбраться

В Тайланде на острове Пханган в ночь с 15 на 16 октября пропал диджей Павел Штаер из Екатеринбурга. Позже знакомые сообщили, что он утонул.

«В ночь с воскресенья на понедельник пропал Павел Штаер. Он случайно упал в воду с пирса и начал плыть в другую сторону от берега. Это было примерно около фрегата-корабля в Тонг Сале. Его несколько раз пытались вытащить, но он сопротивлялся, возможно, в следствии наступившей паники/злости от случайного падения», — написала знакомая екатеринбуржца в соцсети «ВКонтакте».

Она уточнила, что последний раз мужчину видели, когда тот держался руками за сваи пирса, а потом плывущего рядом с лодкой ближе к берегу. Чуть позже женщина сообщила, что тело Штаера было найдено. Следом о смерти мужчины сообщил другой его знакомый, который подтвердил корреспонденту URA.RU факт гибели. Сейчас знакомые екатеринбуржца находятся на постоянной связи с полицией тайланда.

Dj Schtaer известен в Екатеринбурге как диджей техно/хардкора. Музыкой он занимался с 2001 года, регулярно участвовал в фестивале «Механика».

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В Тайланде на острове Пханган в ночь с 15 на 16 октября пропал диджей Павел Штаер из Екатеринбурга. Позже знакомые сообщили, что он утонул. «В ночь с воскресенья на понедельник пропал Павел Штаер. Он случайно упал в воду с пирса и начал плыть в другую сторону от берега. Это было примерно около фрегата-корабля в Тонг Сале. Его несколько раз пытались вытащить, но он сопротивлялся, возможно, в следствии наступившей паники/злости от случайного падения», — написала знакомая екатеринбуржца в соцсети «ВКонтакте». Она уточнила, что последний раз мужчину видели, когда тот держался руками за сваи пирса, а потом плывущего рядом с лодкой ближе к берегу. Чуть позже женщина сообщила, что тело Штаера было найдено. Следом о смерти мужчины сообщил другой его знакомый, который подтвердил корреспонденту URA.RU факт гибели. Сейчас знакомые екатеринбуржца находятся на постоянной связи с полицией тайланда. Dj Schtaer известен в Екатеринбурге как диджей техно/хардкора. Музыкой он занимался с 2001 года, регулярно участвовал в фестивале «Механика».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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