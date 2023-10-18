В Тюменской области резко вырос спрос на медиков

Hh: спрос на медперсонал в Тюменской области вырос на 17%

По данным исследования, на одну вакансию врача приходится 1,3 резюме, на медсестру — 3,3 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области спрос на медперсонал вырос на 17%. Об этом URA.RU сообщили аналитики компании Headhunter. По данным исследования, на одну вакансию врача приходится 1,3 резюме, на медсестру — 3,3.

«За январь—сентябрь 2023 года в сфере „Медицина, фармацевтика“ в Тюменской области было открыто на 17% больше вакансий, чем за аналогичный период 2022 года. При этом количество активных резюме увеличилось на 14%», — говорится в исследовании.

По данным аналитиков, средняя зарплата в сфере медицины составила 45,6 тысяч рублей, год назад она доходила до 41,1 тысячи. В топ самых высокооплачиваемых специалистов входят стоматолог — ортопед (ему готовы платить от 200 до 500 тысяч рублей), заместитель главного врача (от от 130 тысяч), невролог (70-200 тысяч) и психотерапевт (150 тысяч).