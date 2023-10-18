Путин обратился к участникам спортивного форума в Перми

19 октября 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что продвижение спорта является национальным приоритетом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поприветствовал участников форума «Россия — спортивная держава», который проходит в Перми. Приветственное слово главы государства опубликовано на сайте форума. «Приветствую вас на ХI Международном спортивном форуме „Россия — спортивная держава“. Столь широкое представительство — отличная возможность на высоком экспертном уровне обсудить актуальные профессиональные проблемы, обменяться опытом, наметить планы на будущее», — приводятся слова президента на сайте. Также Путин отметил, что продвижение массового спорта, ЗОЖ и физкультуры в России является одним из приоритетных направлений для властей. Глава государства надеется, что форум пройдет успешно и станет значимым событием в 300-летии Перми. В Перми с 19 по 22 октября проходит международный форум «Россия — спортивная держава». На форум прибыли статусные чиновники, иностранные делегации и гости из других регионов страны.

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников форума «Россия — спортивная держава», который проходит в Перми. Приветственное слово главы государства опубликовано на сайте форума. «Приветствую вас на ХI Международном спортивном форуме „Россия — спортивная держава“. Столь широкое представительство — отличная возможность на высоком экспертном уровне обсудить актуальные профессиональные проблемы, обменяться опытом, наметить планы на будущее», — приводятся слова президента на сайте. Также Путин отметил, что продвижение массового спорта, ЗОЖ и физкультуры в России является одним из приоритетных направлений для властей. Глава государства надеется, что форум пройдет успешно и станет значимым событием в 300-летии Перми. В Перми с 19 по 22 октября проходит международный форум «Россия — спортивная держава». На форум прибыли статусные чиновники, иностранные делегации и гости из других регионов страны.