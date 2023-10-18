18 октября 2023

Путин обратился к участникам спортивного форума в Перми

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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир
Путин заявил, что продвижение спорта является национальным приоритетом Фото:

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников форума «Россия — спортивная держава», который проходит в Перми. Приветственное слово главы государства опубликовано на сайте форума.

«Приветствую вас на ХI Международном спортивном форуме „Россия — спортивная держава“. Столь широкое представительство — отличная возможность на высоком экспертном уровне обсудить актуальные профессиональные проблемы, обменяться опытом, наметить планы на будущее», — приводятся слова президента на сайте. Также Путин отметил, что продвижение массового спорта, ЗОЖ и физкультуры в России является одним из приоритетных направлений для властей. Глава государства надеется, что форум пройдет успешно и станет значимым событием в 300-летии Перми.

В Перми с 19 по 22 октября проходит международный форум «Россия — спортивная держава». На форум прибыли статусные чиновники, иностранные делегации и гости из других регионов страны.

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Президент России Владимир Путин поприветствовал участников форума «Россия — спортивная держава», который проходит в Перми. Приветственное слово главы государства опубликовано на сайте форума. «Приветствую вас на ХI Международном спортивном форуме „Россия — спортивная держава“. Столь широкое представительство — отличная возможность на высоком экспертном уровне обсудить актуальные профессиональные проблемы, обменяться опытом, наметить планы на будущее», — приводятся слова президента на сайте. Также Путин отметил, что продвижение массового спорта, ЗОЖ и физкультуры в России является одним из приоритетных направлений для властей. Глава государства надеется, что форум пройдет успешно и станет значимым событием в 300-летии Перми. В Перми с 19 по 22 октября проходит международный форум «Россия — спортивная держава». На форум прибыли статусные чиновники, иностранные делегации и гости из других регионов страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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