Губернатор Махонин накануне визита Путина в Пермь уходит на самоизоляцию

11 октября 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Владимира Путина ждут в Перми 20 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пермские политэлиты последние две недели заняты подготовкой к возможному визиту в Пермь президента РФ Владимира Путина. Ожидается, что он может посетить закрытие форума «Россия — спортивная держава» 20 октября. По данным источника в политтусовке, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин с 14 октября планирует уйти на самоизоляцию. «Глава региона с 14 октября должен уйти на самоизоляцию. На всякий случай, даже если визит сорвется. Но пока все говорит о том, что Путин должен приехать. Какие точки он посетит, неизвестно. Но ФСО проверила дворец спорта им. Сухарева и УДС „Молот“, где будут проходить мероприятия форума», — говорит источник. Команда «быть на низком старте» дана «Мотовилихинским заводам». По данным другого инсайдера, сегодня, 11 октября, в Пермь приехал десант сотрудников ФСО, которые будут заниматься подготовкой визита. Также источник рассказывает, что на этой неделе Дмитрий Махонин вместе с главой Перми Эдуардом Сосниным объезжали Пермь с проверкой в рамках подготовки визита. URA.RU направило запросы в пресс-службу губернатора и пресс-службу мэра Перми. На момент публикации ответы не были получены. О том, что Владимир Путин может приехать в Пермь, URA.RU сообщало в конце сентября.

Пермские политэлиты последние две недели заняты подготовкой к возможному визиту в Пермь президента РФ Владимира Путина. Ожидается, что он может посетить закрытие форума «Россия — спортивная держава» 20 октября. По данным источника в политтусовке, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин с 14 октября планирует уйти на самоизоляцию. «Глава региона с 14 октября должен уйти на самоизоляцию. На всякий случай, даже если визит сорвется. Но пока все говорит о том, что Путин должен приехать. Какие точки он посетит, неизвестно. Но ФСО проверила дворец спорта им. Сухарева и УДС „Молот“, где будут проходить мероприятия форума», — говорит источник. Команда «быть на низком старте» дана «Мотовилихинским заводам». По данным другого инсайдера, сегодня, 11 октября, в Пермь приехал десант сотрудников ФСО, которые будут заниматься подготовкой визита. Также источник рассказывает, что на этой неделе Дмитрий Махонин вместе с главой Перми Эдуардом Сосниным объезжали Пермь с проверкой в рамках подготовки визита. URA.RU направило запросы в пресс-службу губернатора и пресс-службу мэра Перми. На момент публикации ответы не были получены. О том, что Владимир Путин может приехать в Пермь, URA.RU сообщало в конце сентября.