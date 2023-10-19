Шойгу договорился с Ираном о действиях в войне Израиля с ХАМАС

Сергей Шойгу договорился с Ираном о помощи пострадавшим от войны в Израиле
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Министр обороны России Сергей Шойгу договорился с представительством Ирана о помощи пострадавшим от конфликта Палестины и Израиля. Об этом сообщает издание Tasnim.
«Начальник Генштаба Ирана и глава Минобороны РФ договорились сотрудничать [с Ираном] в сфере оказания помощи пострадавшим в палестино-израильском конфликте», — написали в издании. Война Палестины и Израиля продолжается с 7 октября.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!