Шойгу договорился с Ираном о действиях в войне Израиля с ХАМАС

Шойгу договорился с Ираном о помощи пострадавшим в конфликте Палестины и Израиля
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Сергей Шойгу договорился с Ираном о помощи пострадавшим от войны в Израиле Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Министр обороны России Сергей Шойгу договорился с представительством Ирана о помощи пострадавшим от конфликта Палестины и Израиля. Об этом сообщает издание Tasnim.

«Начальник Генштаба Ирана и глава Минобороны РФ договорились сотрудничать [с Ираном] в сфере оказания помощи пострадавшим в палестино-израильском конфликте», — написали в издании. Война Палестины и Израиля продолжается с 7 октября.

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Министр обороны России Сергей Шойгу договорился с представительством Ирана о помощи пострадавшим от конфликта Палестины и Израиля. Об этом сообщает издание Tasnim. «Начальник Генштаба Ирана и глава Минобороны РФ договорились сотрудничать [с Ираном] в сфере оказания помощи пострадавшим в палестино-израильском конфликте», — написали в издании. Война Палестины и Израиля продолжается с 7 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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