18 октября 2023

Пермской больнице за 120 млн рублей продали опасные рентгеновские аппараты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Михаила Мурашко. Екатеринбург, рентгенкабинет, рентген, рентгеновский аппарат
Незарегистрированные рентгеновские аппараты были изъяты из обращения (архивное фото) Фото:

Прокуратура установила, что в Пермскую краевую больницу было поставлено незарегистрированное медоборудование. Речь о 16 рентгеновских аппаратах, закупленных медучреждением на 120 млн рублей. В ходе проверки надзорными органами было установлено, что изделия не имеют сертификатов безопасности.

«В 2020 году минздравом региона с ООО „Медтрек“ был заключен госконтракт стоимостью 120 млн рублей на поставку медоборудования. Общество должно было закупить и поставить в краевую больницу 16 рентгеновских аппаратов стоимостью 7,5 млн рублей каждый. Оборудование было оплачено и распределено по медучреждениям региона. В ходе проверки выяснилось, что аппараты не имели регистрационных удостоверений безопасности, соответственно их оборот на территории РФ запрещен», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

По итогам проверки прокуратурой края в суд был направлен иск о взыскании с ООО «Медтрек» в доход бюджета региона 120 млн рублей. Суд требование надзорного органа удовлетворил в полном объеме. Решение пока не вступило в законную силу. Опасное оборудование изъято и не используется в краевых медучреждениях.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура установила, что в Пермскую краевую больницу было поставлено незарегистрированное медоборудование. Речь о 16 рентгеновских аппаратах, закупленных медучреждением на 120 млн рублей. В ходе проверки надзорными органами было установлено, что изделия не имеют сертификатов безопасности. «В 2020 году минздравом региона с ООО „Медтрек“ был заключен госконтракт стоимостью 120 млн рублей на поставку медоборудования. Общество должно было закупить и поставить в краевую больницу 16 рентгеновских аппаратов стоимостью 7,5 млн рублей каждый. Оборудование было оплачено и распределено по медучреждениям региона. В ходе проверки выяснилось, что аппараты не имели регистрационных удостоверений безопасности, соответственно их оборот на территории РФ запрещен», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. По итогам проверки прокуратурой края в суд был направлен иск о взыскании с ООО «Медтрек» в доход бюджета региона 120 млн рублей. Суд требование надзорного органа удовлетворил в полном объеме. Решение пока не вступило в законную силу. Опасное оборудование изъято и не используется в краевых медучреждениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...