Пермской больнице за 120 млн рублей продали опасные рентгеновские аппараты

Незарегистрированные рентгеновские аппараты были изъяты из обращения (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура установила, что в Пермскую краевую больницу было поставлено незарегистрированное медоборудование. Речь о 16 рентгеновских аппаратах, закупленных медучреждением на 120 млн рублей. В ходе проверки надзорными органами было установлено, что изделия не имеют сертификатов безопасности.

«В 2020 году минздравом региона с ООО „Медтрек“ был заключен госконтракт стоимостью 120 млн рублей на поставку медоборудования. Общество должно было закупить и поставить в краевую больницу 16 рентгеновских аппаратов стоимостью 7,5 млн рублей каждый. Оборудование было оплачено и распределено по медучреждениям региона. В ходе проверки выяснилось, что аппараты не имели регистрационных удостоверений безопасности, соответственно их оборот на территории РФ запрещен», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

По итогам проверки прокуратурой края в суд был направлен иск о взыскании с ООО «Медтрек» в доход бюджета региона 120 млн рублей. Суд требование надзорного органа удовлетворил в полном объеме. Решение пока не вступило в законную силу. Опасное оборудование изъято и не используется в краевых медучреждениях.