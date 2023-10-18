18 октября 2023

На форуме с участием президента РФ подняли тему о спорте будущего

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Хоккейный матч Между ХК Трактор и ХК Ак Барс. КХЛ. Челябинск, шайба в воротах, хк трактор, хк ак барс, хоккей
В России в 2024 году пройдет большой фестиваль фиджитал спорта Фото:

Президент международной федерации хоккея на льду Рене Фазель поднял тему спорта будущего. По словам хоккейного функционера, надо большое внимание уделить фиджитал направлению.

«В фиджитал хоккее соединяются технологии и спорт в традиционном его понимании. В хоккейной команде будут три спортсмена. Сначала они сражаются в компьютерном матче по правилам киберспорта. Затем выходят на лед и соревнуются там. За этим видом спорта наше будущее», — сказал Рене Фазель.

Также он отметил, что создана международная федерация фиджитал спорта, которая будет проводить такие матчи. В России крупный турнир по фиджитал спорту пройдет в 2024 году в Казани.

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Президент международной федерации хоккея на льду Рене Фазель поднял тему спорта будущего. По словам хоккейного функционера, надо большое внимание уделить фиджитал направлению. «В фиджитал хоккее соединяются технологии и спорт в традиционном его понимании. В хоккейной команде будут три спортсмена. Сначала они сражаются в компьютерном матче по правилам киберспорта. Затем выходят на лед и соревнуются там. За этим видом спорта наше будущее», — сказал Рене Фазель. Также он отметил, что создана международная федерация фиджитал спорта, которая будет проводить такие матчи. В России крупный турнир по фиджитал спорту пройдет в 2024 году в Казани.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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