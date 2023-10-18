На форуме с участием президента РФ подняли тему о спорте будущего

19 октября 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

В России в 2024 году пройдет большой фестиваль фиджитал спорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент международной федерации хоккея на льду Рене Фазель поднял тему спорта будущего. По словам хоккейного функционера, надо большое внимание уделить фиджитал направлению. «В фиджитал хоккее соединяются технологии и спорт в традиционном его понимании. В хоккейной команде будут три спортсмена. Сначала они сражаются в компьютерном матче по правилам киберспорта. Затем выходят на лед и соревнуются там. За этим видом спорта наше будущее», — сказал Рене Фазель. Также он отметил, что создана международная федерация фиджитал спорта, которая будет проводить такие матчи. В России крупный турнир по фиджитал спорту пройдет в 2024 году в Казани.

Президент международной федерации хоккея на льду Рене Фазель поднял тему спорта будущего. По словам хоккейного функционера, надо большое внимание уделить фиджитал направлению. «В фиджитал хоккее соединяются технологии и спорт в традиционном его понимании. В хоккейной команде будут три спортсмена. Сначала они сражаются в компьютерном матче по правилам киберспорта. Затем выходят на лед и соревнуются там. За этим видом спорта наше будущее», — сказал Рене Фазель. Также он отметил, что создана международная федерация фиджитал спорта, которая будет проводить такие матчи. В России крупный турнир по фиджитал спорту пройдет в 2024 году в Казани.