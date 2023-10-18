На форуме с участием президента РФ подняли тему о спорте будущего

Президент международной федерации хоккея на льду Рене Фазель поднял тему спорта будущего. По словам хоккейного функционера, надо большое внимание уделить фиджитал направлению.
«В фиджитал хоккее соединяются технологии и спорт в традиционном его понимании. В хоккейной команде будут три спортсмена. Сначала они сражаются в компьютерном матче по правилам киберспорта. Затем выходят на лед и соревнуются там. За этим видом спорта наше будущее», — сказал Рене Фазель.
Также он отметил, что создана международная федерация фиджитал спорта, которая будет проводить такие матчи. В России крупный турнир по фиджитал спорту пройдет в 2024 году в Казани.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.