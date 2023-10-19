В России хотят убрать села Лох, Шалава, Мусорка и Бухалово

В России хотят запретить оскорбительные названия населенных пунктов. Так, с карты РФ могут исчезнуть села Лох, Шалава, Мусорка и Бухалово. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму.
Инициаторами законопроекта выступили вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков и депутат Антон Ткачев. Также они планируют разрешить властям менять названия уже существующих пунктов. «С карты России могут исчезнуть села Лох, Шалава, Мусорка и Бухалово», — прокомментировала предложение журналистка Ксения Собчак в своем telegram-канале.
Уточняется, что депутаты считают, что из-за неприличных названий жители населенных пунктов могут подвергаться травле. Кроме того, молодежь пытается скорее уехать из такого поселка, чтобы сменить место прописки.
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