Свердловский замгубернатора призвал «клуб олигархов» вложиться в «IT-Иннопром»

19 октября 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Дмитрий Ионин нашел спонсоров для проектов в рамках «IT-Иннопром» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин презентовал уральскому бизнес-сообществу концепцию IT-конгресса и выставки «Форум будущего». В деловую программу войдут более 30 секций, где выступят более 200 спикеров. Экспозиция будет представлена 50 стендами ведущих цифровых компаний. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «В IT-столице должно проходить мероприятие соответствующей направленности. Поэтому в этом году при поддержке губернатора Евгения Куйвашева в Екатеринбурге впервые пройдет «Форум будущего». На «Форуме будущего» пройдут хакатоны и киберучения для студентов. Мы надеемся, что выставка позволит Екатеринбургу дополнительно заявить о себе и станет своеобразным «IT-Иннопромом», — цитирует слова Дмитрия Ионина ДИП. Свердловские власти заручились поддержкой министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максута Шадаева. Мероприятие будет проходить не на бюджетные деньги. Спонсорами мероприятия станут «Ростелеком», СКБ-Контур, ЭР-Телеком, УЦСБ и ИТ-Элемент29. Организацию мероприятия возьмет на себя команда, которая проводила международную выставку 100+ TechnoBuild.

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин презентовал уральскому бизнес-сообществу концепцию IT-конгресса и выставки «Форум будущего». В деловую программу войдут более 30 секций, где выступят более 200 спикеров. Экспозиция будет представлена 50 стендами ведущих цифровых компаний. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «В IT-столице должно проходить мероприятие соответствующей направленности. Поэтому в этом году при поддержке губернатора Евгения Куйвашева в Екатеринбурге впервые пройдет «Форум будущего». На «Форуме будущего» пройдут хакатоны и киберучения для студентов. Мы надеемся, что выставка позволит Екатеринбургу дополнительно заявить о себе и станет своеобразным «IT-Иннопромом», — цитирует слова Дмитрия Ионина ДИП. Свердловские власти заручились поддержкой министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максута Шадаева. Мероприятие будет проходить не на бюджетные деньги. Спонсорами мероприятия станут «Ростелеком», СКБ-Контур, ЭР-Телеком, УЦСБ и ИТ-Элемент29. Организацию мероприятия возьмет на себя команда, которая проводила международную выставку 100+ TechnoBuild.