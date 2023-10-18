В ЯНАО из-за погоды закроется главная переправа

Работа переправы будет приостановлена на два дня
Жителей ЯНАО предупредили о возможном приостановлении работы переправы из-за усиления ветра. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
«С вечера 20 октября по 22 октября включительно на территории округа синоптики прогнозируют усиление ветра. Возможно ограничение работы паромной переправы, вплоть до полного прекращения движения», — говорится в сообщении департамента.
Ранее URA.RU писало, что с 16 октября в ЯНАО установится мокрая погода. В Салехарде и Лабытнанги порывы ветра достигнут восьми метров в секунду, а осадки будут идти всю неделю.
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