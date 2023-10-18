18 октября 2023
17 октября 2023

В ЯНАО из-за погоды закроется главная переправа

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО, паромная переправа, закрыта
Работа переправы будет приостановлена на два дня Фото:

Жителей ЯНАО предупредили о возможном приостановлении работы переправы из-за усиления ветра. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«С вечера 20 октября по 22 октября включительно на территории округа синоптики прогнозируют усиление ветра. Возможно ограничение работы паромной переправы, вплоть до полного прекращения движения», — говорится в сообщении департамента.

Ранее URA.RU писало, что с 16 октября в ЯНАО установится мокрая погода. В Салехарде и Лабытнанги порывы ветра достигнут восьми метров в секунду, а осадки будут идти всю неделю.

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Жителей ЯНАО предупредили о возможном приостановлении работы переправы из-за усиления ветра. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «С вечера 20 октября по 22 октября включительно на территории округа синоптики прогнозируют усиление ветра. Возможно ограничение работы паромной переправы, вплоть до полного прекращения движения», — говорится в сообщении департамента. Ранее URA.RU писало, что с 16 октября в ЯНАО установится мокрая погода. В Салехарде и Лабытнанги порывы ветра достигнут восьми метров в секунду, а осадки будут идти всю неделю.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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