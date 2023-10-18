В ЯНАО из-за погоды закроется главная переправа

19 октября 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Работа переправы будет приостановлена на два дня Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Жителей ЯНАО предупредили о возможном приостановлении работы переправы из-за усиления ветра. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «С вечера 20 октября по 22 октября включительно на территории округа синоптики прогнозируют усиление ветра. Возможно ограничение работы паромной переправы, вплоть до полного прекращения движения», — говорится в сообщении департамента. Ранее URA.RU писало, что с 16 октября в ЯНАО установится мокрая погода. В Салехарде и Лабытнанги порывы ветра достигнут восьми метров в секунду, а осадки будут идти всю неделю.

Жителей ЯНАО предупредили о возможном приостановлении работы переправы из-за усиления ветра. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «С вечера 20 октября по 22 октября включительно на территории округа синоптики прогнозируют усиление ветра. Возможно ограничение работы паромной переправы, вплоть до полного прекращения движения», — говорится в сообщении департамента. Ранее URA.RU писало, что с 16 октября в ЯНАО установится мокрая погода. В Салехарде и Лабытнанги порывы ветра достигнут восьми метров в секунду, а осадки будут идти всю неделю.