Президент Путин открыл Центр гимнастики в Тобольске

Российский лидер Владимир Путин открыл Центр гимнастики в Тобольске в ходе телемоста с форума «Россия — спортивная держава». О важности объекта президенту рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Открытие Центра гимнастики в городе Тобольске — очень важное событие для всего нашего региона. Этот центр построен благодаря федеральному проекту „Спорт — норма жизни“, комплексной программе „Тобольск настоящий“ и благодаря нашему многолетнему и стратегическом партнеру „СИБУР Холдинг“», — отметил глава региона, выступая перед президентом. Трансляция велась на «России 24».
Моор добавил, что в Центре гимнастики появится возможность проводить соревнования межрегионального и всероссийского масштаба. Глава региона выразил слова благодарности президенту РФ Владимиру Путину от лица жителей Тюменской области.
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