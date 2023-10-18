Президент Путин открыл Центр гимнастики в Тобольске

Президент России Владимир Путин открыл Центр гимнастики в Тобольске Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский лидер Владимир Путин открыл Центр гимнастики в Тобольске в ходе телемоста с форума «Россия — спортивная держава». О важности объекта президенту рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Открытие Центра гимнастики в городе Тобольске — очень важное событие для всего нашего региона. Этот центр построен благодаря федеральному проекту „Спорт — норма жизни“, комплексной программе „Тобольск настоящий“ и благодаря нашему многолетнему и стратегическом партнеру „СИБУР Холдинг“», — отметил глава региона, выступая перед президентом. Трансляция велась на «России 24».

Моор добавил, что в Центре гимнастики появится возможность проводить соревнования межрегионального и всероссийского масштаба. Глава региона выразил слова благодарности президенту РФ Владимиру Путину от лица жителей Тюменской области.