18 октября 2023

Президент Путин открыл Центр гимнастики в Тобольске

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на встрече с главой банка БРИКС Дилмой Роуссефф. Санкт-Петербург, путин владимир
Президент России Владимир Путин открыл Центр гимнастики в Тобольске Фото:

Российский лидер Владимир Путин открыл Центр гимнастики в Тобольске в ходе телемоста с форума «Россия — спортивная держава». О важности объекта президенту рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Открытие Центра гимнастики в городе Тобольске — очень важное событие для всего нашего региона. Этот центр построен благодаря федеральному проекту „Спорт — норма жизни“, комплексной программе „Тобольск настоящий“ и благодаря нашему многолетнему и стратегическом партнеру „СИБУР Холдинг“», — отметил глава региона, выступая перед президентом. Трансляция велась на «России 24».

Моор добавил, что в Центре гимнастики появится возможность проводить соревнования межрегионального и всероссийского масштаба. Глава региона выразил слова благодарности президенту РФ Владимиру Путину от лица жителей Тюменской области.

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Российский лидер Владимир Путин открыл Центр гимнастики в Тобольске в ходе телемоста с форума «Россия — спортивная держава». О важности объекта президенту рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор. «Открытие Центра гимнастики в городе Тобольске — очень важное событие для всего нашего региона. Этот центр построен благодаря федеральному проекту „Спорт — норма жизни“, комплексной программе „Тобольск настоящий“ и благодаря нашему многолетнему и стратегическом партнеру „СИБУР Холдинг“», — отметил глава региона, выступая перед президентом. Трансляция велась на «России 24». Моор добавил, что в Центре гимнастики появится возможность проводить соревнования межрегионального и всероссийского масштаба. Глава региона выразил слова благодарности президенту РФ Владимиру Путину от лица жителей Тюменской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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