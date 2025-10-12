Народные приметы на 13 октября 2025: что можно и нельзя делать в Григорьев день

День Михаила Соломенного по народному календарю отмечают 13 октября 2025
Приметы на 13 октября 2025
Приметы на 13 октября 2025

Православные верующие 13 октября 2025 года отмечают день памяти святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея России, а также священномученика Григория, епископа и просветителя Великой Армении. Этот день в народе традиционно считается особенным временем, когда меняют старую солому на новую, готовятся к предстоящей зиме и соблюдают множество примет и обычаев. О том, что можно и нельзя делать 13 октября, а также о приметах на этот день — в материале URA.RU.

История и смысл праздника Михаила Соломенного

Михаил Соломенный (другие названия — Григорьев день, Михаил и Григорий соломенные) связан с почитанием святителя Михаила Киевского. По преданию, он был родом из города Сирия и в конце X века был послан константинопольским патриархом Николаем II в Корсунь, чтобы крестить князя Владимира. После этого святитель отправился в Киев, где активно распространял христианскую веру среди местных жителей, ниспровергал языческих идолов и способствовал строительству храмов.

В народной традиции праздник получил название «Соломенный» из-за обычая в этот день менять старую солому в подушках, матрасах и домашних подстилках. Крестьяне верили, что солома впитывает в себя силу земли и тепло солнца, а своевременная ее замена помогает уберечь дом от болезней и сглаза. Старую солому непременно сжигали, чтобы избавиться от всего негативного, что накопилось за год.

Приметы на 13 октября 2025 года

Наши предки внимательно наблюдали за природными явлениями в этот день, считая их важными предвестниками будущей погоды и урожая:

  • Если снег впервые выпал на Михаила Соломенного — зима наступит не скоро
  • Журавли улетели к этой дате на юг — готовьтесь к ранней и суровой зиме
  • Белки полностью сменили шубку на зимнюю — зима будет теплой
  • Луна на небе выглядит бледной и словно подернута дымкой — жди ненастья
  • Если на березе осталось много листьев — снег ляжет поздно
  • Много орехов, а грибов нет — зима будет снежной и холодной
  • Гром в этот день — предвестник короткой и малоснежной зимы
  • Кот сворачивается клубком и прячет нос — к стуже
  • Первый сухой снег обещает хорошее лето
  • Если береза и липа скинули почти все листья — следующий год будет урожайным

Что можно делать на Михаила Соломенного 13 октября 2025

В народной традиции этот день был связан с определенными обычаями и занятиями:

  • Менять соломенные подстилки, набивку в подушках и матрасах — считалось, что это оградит от болезней и сглаза
  • Сжигать старую солому и лапти — по поверью, это помогало избавиться от негатива и "дать ходу зиме"
  • Купать детей на пороге дома — традиционный обряд, который защищал малышей от болезней зимой
  • Окроплять порог и стены дома водой — для защиты жилища от злых сил
  • Ходить в баню — очищение тела и души перед наступлением холодов
  • Заниматься продуктивным трудом — считалось, что трудолюбивым людям будет сопутствовать удача в делах
  • Воплощать идеи в жизнь — верили, что начатое в этот день увенчается успехом
  • Совершать добрые дела — это привлечет благополучие и достаток в дом

По старинной традиции, чем плодотворнее пройдет Михаилов день, тем благосклоннее будет судьба к человеку в будущем году.

Что запрещено делать 13 октября 2025

Михаил Соломенный также был окружен множеством запретов, которые строго соблюдались нашими предками:

  • Нельзя начинать ремонт или чинить что-либо — считалось, что работа затянется, а результат будет неудачным
  • Запрещалось спать до обеда — по приметам, лентяю придется жестоко поплатиться, и в доме воцарится разруха
  • Не рекомендовалось принимать гостей и ходить в гости — все встречи могут закончиться ссорами
  • Нельзя было принимать подарки от малознакомых людей — опасались получить вместе с ними чужие проблемы и болезни
  • Запрещалось носить грязную и рваную одежду — считалось, что через дырки в вещах уходят успех и благосостояние
  • Не рекомендовалось заниматься серьезными делами, вести переговоры, заключать контракты
  • Запрещалось жениться — день считался неподходящим для создания семьи
  • Нельзя было ссориться, чтобы не навлечь на себя проблемы и неудачи
  • Наши предки избегали походов в лес в этот день, опасаясь, что злые духи не позволят им вернуться домой

