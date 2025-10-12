Народные приметы на 13 октября 2025: что можно и нельзя делать в Григорьев день

Православные верующие 13 октября 2025 года отмечают день памяти святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея России, а также священномученика Григория, епископа и просветителя Великой Армении. Этот день в народе традиционно считается особенным временем, когда меняют старую солому на новую, готовятся к предстоящей зиме и соблюдают множество примет и обычаев. О том, что можно и нельзя делать 13 октября, а также о приметах на этот день — в материале URA.RU.
История и смысл праздника Михаила Соломенного
Михаил Соломенный (другие названия — Григорьев день, Михаил и Григорий соломенные) связан с почитанием святителя Михаила Киевского. По преданию, он был родом из города Сирия и в конце X века был послан константинопольским патриархом Николаем II в Корсунь, чтобы крестить князя Владимира. После этого святитель отправился в Киев, где активно распространял христианскую веру среди местных жителей, ниспровергал языческих идолов и способствовал строительству храмов.
В народной традиции праздник получил название «Соломенный» из-за обычая в этот день менять старую солому в подушках, матрасах и домашних подстилках. Крестьяне верили, что солома впитывает в себя силу земли и тепло солнца, а своевременная ее замена помогает уберечь дом от болезней и сглаза. Старую солому непременно сжигали, чтобы избавиться от всего негативного, что накопилось за год.
Приметы на 13 октября 2025 года
Наши предки внимательно наблюдали за природными явлениями в этот день, считая их важными предвестниками будущей погоды и урожая:
- Если снег впервые выпал на Михаила Соломенного — зима наступит не скоро
- Журавли улетели к этой дате на юг — готовьтесь к ранней и суровой зиме
- Белки полностью сменили шубку на зимнюю — зима будет теплой
- Луна на небе выглядит бледной и словно подернута дымкой — жди ненастья
- Если на березе осталось много листьев — снег ляжет поздно
- Много орехов, а грибов нет — зима будет снежной и холодной
- Гром в этот день — предвестник короткой и малоснежной зимы
- Кот сворачивается клубком и прячет нос — к стуже
- Первый сухой снег обещает хорошее лето
- Если береза и липа скинули почти все листья — следующий год будет урожайным
Что можно делать на Михаила Соломенного 13 октября 2025
В народной традиции этот день был связан с определенными обычаями и занятиями:
- Менять соломенные подстилки, набивку в подушках и матрасах — считалось, что это оградит от болезней и сглаза
- Сжигать старую солому и лапти — по поверью, это помогало избавиться от негатива и "дать ходу зиме"
- Купать детей на пороге дома — традиционный обряд, который защищал малышей от болезней зимой
- Окроплять порог и стены дома водой — для защиты жилища от злых сил
- Ходить в баню — очищение тела и души перед наступлением холодов
- Заниматься продуктивным трудом — считалось, что трудолюбивым людям будет сопутствовать удача в делах
- Воплощать идеи в жизнь — верили, что начатое в этот день увенчается успехом
- Совершать добрые дела — это привлечет благополучие и достаток в дом
По старинной традиции, чем плодотворнее пройдет Михаилов день, тем благосклоннее будет судьба к человеку в будущем году.
Что запрещено делать 13 октября 2025
Михаил Соломенный также был окружен множеством запретов, которые строго соблюдались нашими предками:
- Нельзя начинать ремонт или чинить что-либо — считалось, что работа затянется, а результат будет неудачным
- Запрещалось спать до обеда — по приметам, лентяю придется жестоко поплатиться, и в доме воцарится разруха
- Не рекомендовалось принимать гостей и ходить в гости — все встречи могут закончиться ссорами
- Нельзя было принимать подарки от малознакомых людей — опасались получить вместе с ними чужие проблемы и болезни
- Запрещалось носить грязную и рваную одежду — считалось, что через дырки в вещах уходят успех и благосостояние
- Не рекомендовалось заниматься серьезными делами, вести переговоры, заключать контракты
- Запрещалось жениться — день считался неподходящим для создания семьи
- Нельзя было ссориться, чтобы не навлечь на себя проблемы и неудачи
- Наши предки избегали походов в лес в этот день, опасаясь, что злые духи не позволят им вернуться домой
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.