Что сейчас происходит в Константиновке, куда зашла российская армия

Марочко: ВС РФ начали бои на восточных окраинах города в Константиновке
Российские военные ведут маневренные действия в Константиновке
Российские военные ведут маневренные действия в Константиновке Фото:
Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие начали бои на восточных окраинах города в Константиновке ДНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«По последним данным, которые поступали, сейчас идут серьезные боестолкновения на восточных окраинах Константиновки», — приводит слова военного эксперта ТАСС. Он отметил, что сейчас ведутся маневренные действия со стороны российских войск.

Марочко также уточнил, что ВС РФ вошли в город, совершив стремительный рывок со стороны населенного пункта Предтечино. По его информации, основная задача войск — закрепиться в Константиновке и расширить зону контроля. Маневренные действия на окраинах города, по словам эксперта, позволяют сдерживать противника и создавать условия для последующего наступления российских сил.

Ранее российские войска начали наступление на Константиновку после освобождения Александро-Шультино. Этот город считается стратегически важным пунктом для контроля над путями снабжения ВСУ и доступа к Славянско-Краматорской агломерации. Продвижение российских сил в районе Константиновки может изменить обстановку на этом участке.

