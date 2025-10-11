11 октября 2025

Путин поздравил с Днем работника сельского хозяйства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин назвал аграрный сектор предметом национальной гордости
Владимир Путин назвал аграрный сектор предметом национальной гордости Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов агропромышленного комплекса с их профессиональным праздником. Глава государства отметил, что их труд пользуется особым уважением в стране и служит опорой суверенитета России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с праздником — Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Ваш напряженный, ответственный труд на земле, в полях, на предприятиях агропромышленного комплекса традиционно пользуется в России особым уважением и почетом, служит надежной опорой суверенитета страны, обеспечивая ее продовольственную безопасность и благополучие миллионов людей», — говорится в поздравлении на сайте Кремля.

В своем обращении президент также отметил, что достижения российского АПК за последние годы стали предметом национальной гордости. Он упомянул рекордные урожаи и тот факт, что Россия является одним из главных поставщиков продовольствия на мировой рынок, поставляя продукцию более чем в 160 стран. Кроме того, глава государства обозначил планы по дальнейшему развитию отрасли, включая внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта, подготовку кадров и повышение качества жизни на сельских территориях.

Ранее, 15 сентября, Владимир Путин уже подчеркивал значимость внедрения современных технологий и новых подходов к обеспечению безопасности труда в условиях развития экономики, обращаясь к участникам Всероссийской недели охраны труда. Тогда президент отметил, что успех подобных инициатив напрямую влияет на благосостояние работников и их семей, а также на достижение национальных целей в экономике и социальной сфере.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов агропромышленного комплекса с их профессиональным праздником. Глава государства отметил, что их труд пользуется особым уважением в стране и служит опорой суверенитета России. Об этом сообщается на сайте Кремля. «Поздравляю вас с праздником — Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Ваш напряженный, ответственный труд на земле, в полях, на предприятиях агропромышленного комплекса традиционно пользуется в России особым уважением и почетом, служит надежной опорой суверенитета страны, обеспечивая ее продовольственную безопасность и благополучие миллионов людей», — говорится в поздравлении на сайте Кремля. В своем обращении президент также отметил, что достижения российского АПК за последние годы стали предметом национальной гордости. Он упомянул рекордные урожаи и тот факт, что Россия является одним из главных поставщиков продовольствия на мировой рынок, поставляя продукцию более чем в 160 стран. Кроме того, глава государства обозначил планы по дальнейшему развитию отрасли, включая внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта, подготовку кадров и повышение качества жизни на сельских территориях. Ранее, 15 сентября, Владимир Путин уже подчеркивал значимость внедрения современных технологий и новых подходов к обеспечению безопасности труда в условиях развития экономики, обращаясь к участникам Всероссийской недели охраны труда. Тогда президент отметил, что успех подобных инициатив напрямую влияет на благосостояние работников и их семей, а также на достижение национальных целей в экономике и социальной сфере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...