В России перенастроят топливный рынок

В России перезагрузят топливный рынок. На совещаниях по ситуации вокруг нефтепродуктов зампред правительства РФ Александр Новак поручил ведомствам изучить параметры, формирующие розничные цены на топливо перед наступлением холодов. Как рассказали эксперты URA.RU, быстрее всего проблему решат в Москве и Санкт-Петербурге, где больше всего нефтяных компаний.
Специалисты уже разработали модель мониторинга цен на топливо, основанную на потребительской активности. Она позволяет отслеживать их динамику в регионах и объем потребления, что дает возможность быстро реагировать на ситуацию, сообщили в пресс-службе правительства. На ряде совещаний Новак поручил изучить параметры, влияющие на формирование розничных цен на эти ресурсы, чтобы затем избежать их роста.
В структуру цены топлива, на которую ориентируются специалисты, входят налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — 18-20 рублей, акциз на бензин — около 13,5 рубля и другие отраслевые налоги, уточнил URA.RU доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Роман Данилов. «Себестоимость добычи, расходы на переработку и транспортировку тоже входят в стоимость, как и тарифы на железнодорожную перевозку. Дополнительное влияние оказывают факторы спроса, предложений, сезонности, а также ремонт НПЗ», — пояснил Данилов.
По данными Росстата, с начала года по 6 октября бензин подорожал больше, чем на 10%. «Это связано с ситуацией на независимых АЗС — у них нет своей переработки, поэтому они покупают топливо на бирже по высоким ценам. Желая нивелировать убытки, они стараются поднять цены в рознице, однако антимонопольная служба не дает им этого сделать в полной мере, из-за чего компании отказываются от торговли горючим.
Неслучайно на некоторых автозаправках можно наблюдать ситуацию, когда бензина нет, а дизель есть», — объяснил URA.RU ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
На данный момент все внимание властей направлено на то, чтобы снизить рост цен именно на бензин, особенно на марки АИ-92 и АИ-95, — самых популярных у автовладельцев, отметил эксперт. «Эту проблему будут решать путем выплат по демпферу (выплат, которые правительство делает в адрес нефтяных организаций, — прим. ред.), из-за сокращения которых подорожал этот вид топлива. Дело в том, что биржевая цена по бензину превысила отсечку на 10% в среднем за месяц, что стало основанием для обнуления демпфера на законодательном уровне.
Теперь этот показатель хотят увеличить в два раза, что может спасти ситуацию», — отметил Юшков.
Средний рост цен на дизельное топливо составил около 4% — это меньше половины от уровня инфляции в стране, а значит ситуация остается приемлемой, добавил специалист.
«Тем более, что этот вид топлива производят больше, чем потребляют, а значит нехватка дизельного топлива, который даже не запретили экспортировать, не прогнозируется», — отметил эксперт.
Если останавливаться на конкретных регионах, то быстрее всего ситуацию стабилизируют в Москве и Санкт-Петербурге, где больше всего нефтяных компаний, включающих в себя все производственные процессы: от добычи до продажи нефтепродуктов, рассказал Юшков. «Больше сил для стабилизации придется приложить в регионах, где много независимых АЗС, которые покупают топливо на бирже — это Крым, Чеченская Республика, а также новые регионы страны», — резюмировал эксперт.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.