Украинское командование перебрасывает дополнительные подразделения и военную технику в район населенного пункта Звановка в Донецкой Народной Республике, а также в расположенное поблизости Свято-Покровское. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В окрестностях Звановки продолжаются интенсивные боевые действия. В Свято-Покровское прибыли дополнительные силы и техника украинских формирований, идет их переброска к линии соприкосновения», — заявил Марочко в беседе с ТАСС.
Он отметил, что командование ВСУ придает особое значение обороне Звановки, поскольку в случае ее потери становится возможным охват Северска. Северск, в свою очередь, играет ключевую роль в обороне украинских позиций, поскольку обеспечивает контроль над дорогами в направлении Красного Лимана (Лиман) и Славянска на территории ДНР, которые на данный момент находятся под контролем Киева.
Ранее Марочко заявлял, что командиры ВСУ покидают Северск в ДНР, оставляя обычных солдат держать позиции. Таким образом украинские генералы хотят сберечь офицерский состав.
