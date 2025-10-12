Марочко: Киев бросает подкрепление к Звановке ДНР, куда уже вошли бойцы РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Киев бросает подкрепление к Звановке ДНР
Киев бросает подкрепление к Звановке ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинское командование перебрасывает дополнительные подразделения и военную технику в район населенного пункта Звановка в Донецкой Народной Республике, а также в расположенное поблизости Свято-Покровское. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. 

«В окрестностях Звановки продолжаются интенсивные боевые действия. В Свято-Покровское прибыли дополнительные силы и техника украинских формирований, идет их переброска к линии соприкосновения», — заявил Марочко в беседе с ТАСС. 

Он отметил, что командование ВСУ придает особое значение обороне Звановки, поскольку в случае ее потери становится возможным охват Северска. Северск, в свою очередь, играет ключевую роль в обороне украинских позиций, поскольку обеспечивает контроль над дорогами в направлении Красного Лимана (Лиман) и Славянска на территории ДНР, которые на данный момент находятся под контролем Киева.

Ранее Марочко заявлял, что командиры ВСУ покидают Северск в ДНР, оставляя обычных солдат держать позиции. Таким образом украинские генералы хотят сберечь офицерский состав. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинское командование перебрасывает дополнительные подразделения и военную технику в район населенного пункта Звановка в Донецкой Народной Республике, а также в расположенное поблизости Свято-Покровское. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.  «В окрестностях Звановки продолжаются интенсивные боевые действия. В Свято-Покровское прибыли дополнительные силы и техника украинских формирований, идет их переброска к линии соприкосновения», — заявил Марочко в беседе с ТАСС.  Он отметил, что командование ВСУ придает особое значение обороне Звановки, поскольку в случае ее потери становится возможным охват Северска. Северск, в свою очередь, играет ключевую роль в обороне украинских позиций, поскольку обеспечивает контроль над дорогами в направлении Красного Лимана (Лиман) и Славянска на территории ДНР, которые на данный момент находятся под контролем Киева. Ранее Марочко заявлял, что командиры ВСУ покидают Северск в ДНР, оставляя обычных солдат держать позиции. Таким образом украинские генералы хотят сберечь офицерский состав. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...