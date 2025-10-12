Солома, змеи и The Beatles: какие праздники отмечают 13 октября 2025, что нельзя делать

Понедельник, 13 октября 2025, будет отмечен целым рядом интересных праздников: от православных и народных до российских и международных. Этот день примечателен не только церковными торжествами в честь Григория Просветителя, но и первым профессиональным днем инфобизнесменов России, а также международным днем, связанным с предотвращением стихийных бедствий. Кроме того, это особый день для поклонников The Beatles — именно 13 октября считается днем рождения «битломании». Подробнее в материале URA.RU.
Православный праздник 13 октября 2025
Память священномученика Григория, просветителя Великой Армении
13 октября 2025 года православная церковь чтит память священномученика Григория — просветителя Великой Армении. Григорий родился около 252 года и происходил из знатного рода парфянских царей Арсакидов. Он известен как первый католикос (верховный епископ) всех армян и человек, благодаря которому Армения стала первой страной, принявшей христианство в качестве государственной религии в 301 году.
История Григория Просветителя драматична и наполнена испытаниями. Чтобы искупить грех своего отца, убившего армянского царя, Григорий поступил на службу к сыну убитого — царевичу Тиридату. Когда Тиридат взошел на престол, он стал принуждать Григория отречься от христианской веры, но тот оставался непреклонен. За это он был подвергнут страшным пыткам, а затем брошен в глубокий ров с ядовитыми змеями, где провел 14 долгих лет.
Согласно преданию, Тиридат впоследствии был поражен безумием за мучения христианских дев во главе с Рипсимией. Сестре царя во сне было открыто, что исцелить Тиридата может только Григорий. Когда мученика извлекли из рва, он был жив. По его молитвам царь исцелился, раскаялся в своих преступлениях и принял христианство. Вслед за правителем крестился весь армянский народ.
Григорий основал Эчмиадзинский собор, был рукоположен во епископа и посвятил свою жизнь христианскому просвещению не только Армении, но и соседних стран. Скончался святитель около 335 года. Его мощи хранятся в Эчмиадзине, а десницей (правой рукой) святого до сих пор благословляется миро во время его освящения.
Народный праздник 13 октября 2025
Михаил Соломенный (Григорий Соломенный)
В народном календаре 13 октября именуется Михаилом Соломенным (или Григорием Соломенным). Это день, когда отмечается память святителя Михаила — первого митрополита Киевского. Согласно преданию, в конце X века константинопольский патриарх Николай II отправил его в Корсунь, чтобы крестить князя Владимира. Позже Михаил прибыл в Киев, где обращал местных жителей в христианскую веру. Мощи святого хранятся в Киево-Печерской лавре.
Название «Соломенный» день получил из-за особых обычаев, связанных с соломой. В этот день молодые хозяйки традиционно заменяли соломенную набивку в подушках и матрасах, а старую сжигали. Считалось, что это помогает оградить дом и его обитателей от порчи, сглаза и болезней. Старики же сжигали только лапти — «чтобы зиме ходу дать».
Наши предки относились к соломе с особым уважением, веря, что она вбирает в себя силу земли и солнца. По выброшенной из матраца соломе даже судили о здоровье человека, который на ней спал.
Еще один интересный обычай этого дня — купание детей на пороге дома. Верили, что такой ритуал защитит малышей от зимних хворей и болезней. Пороговое пространство в народной культуре всегда считалось особым местом, границей между домашним и внешним миром.
В день Михаила Соломенного внимательно следили за погодными приметами: если первый снег выпадал именно 13 октября, это означало, что настоящая зима наступит нескоро. А вот если к этому времени все журавли уже улетели на юг — зима ожидалась ранняя и холодная.
Что можно и нельзя делать 13 октября 2025 года
Традиции и запреты Григорьева дня
Накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября) на Руси было принято проводить генеральную уборку. Особое внимание уделялось постельным принадлежностям: матрасы и подушки набивали свежей соломой, чтобы избавиться от накопившихся болезней и негативной энергии. Сжигание старых лаптей также имело практический смысл — защитить ноги от зимних хворей.
Что можно делать 13 октября:
- Заниматься подготовкой дома к зиме, обновлять постельные принадлежности.
- Посещать баню, чтобы очиститься перед праздником Покрова.
- Надевать новую одежду, чтобы встретить праздник в хорошем настроении.
- Трудиться на благо семьи — считалось, что трудолюбивым людям будет сопутствовать удача.
- Совершать добрые дела — в этот день их особенно приветствовали.
Что нельзя делать 13 октября:
- Начинать ремонт или чинить что-либо — по приметам, эти дела затянутся, а результат будет неудачным.
- Спать до обеда — "бездельнику придется жестоко поплатиться за свою лень".
- Принимать гостей или ходить в гости — встречи могут закончиться ссорами.
- Принимать подарки от малознакомых людей — можно получить вместе с ними чужие проблемы.
- Носить грязную или рваную одежду — через дырки в вещах, согласно поверьям, уходит благополучие.
- Жениться — считалось, что день для этого не подходит.
В народе также верили, что 13 октября можно успешно воплощать идеи в жизнь и загадывать желания — они обязательно сбудутся, если в этот день хорошо потрудиться.
Российские праздники 13 октября 2025
День инфобизнесмена
13 октября 2025 года в России будет отмечаться относительно новый профессиональный праздник — День инфобизнесмена. Этот праздник пока носит неофициальный характер, так как был установлен совсем недавно. Его история берет начало 13 октября 2023 года, когда на большом форуме в Сочи собрались более тысячи представителей сферы инфобизнеса и приняли решение считать эту дату своим профессиональным праздником.
Инфобизнес — это деятельность, связанная с заработком на передаче своих знаний, экспертности и полезной информации другим людям. В последние годы это направление активно развивается. Среди популярных ниш — школы маркетплейсов, психологии, обучение новым профессиям и работе с искусственным интеллектом, здоровый образ жизни, предпринимательство, финансовая грамотность и многое другое.
Инициаторы праздника подчеркивают, что настоящий инфобизнес — это не продажа «воздуха» и не обещания мгновенного обогащения без усилий. Это серьезная работа, требующая от человека целеустремленности, постоянного обучения и развития своей экспертности. Только грамотный специалист способен создать действительно полезный курс, провести качественный мастер-класс или вебинар, участники которого получат ценные знания.
Международные праздники 13 октября 2025
Международный день по снижению риска бедствий
13 октября 2025 года во всем мире будет отмечаться Международный день по снижению риска бедствий. Этот важный день был учрежден ООН с целью повышения осведомленности о мерах, которые люди могут принимать для снижения опасности природных катастроф.
История этой даты началась в 1989 году, когда Генеральная Ассамблея ООН резолюцией № 44/236 впервые провозгласила Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий, который отмечался во вторую среду октября. В 2009 году название было изменено, а дата фиксировано установлена на 13 октября. В 2018 году праздник получил свое нынешнее название — Международный день по снижению риска бедствий.
Статистика стихийных бедствий вызывает серьезную озабоченность мирового сообщества. Только за 2021 год в мире произошло 432 катастрофы, связанные с опасными природными явлениями. По оценкам ООН, к 2030 году это число может вырасти до 560 бедствий в год. Ежедневно из-за стихийных бедствий в среднем погибает 184 человека.
Россия также не избежала разрушительных природных катаклизмов. История сохранила свидетельства о крупных наводнениях в Санкт-Петербурге (1824) и Москве (1908), а в недавнем прошлом — о наводнениях в Краснодарском крае (2012), на Дальнем Востоке (2013), в Приморье (2016), в Иркутской области (2019), в Крыму (2021) и в Приморском крае (2022-2023).
В рамках этого дня ООН ежегодно определяет особую тему. За прошедшие годы такими темами были: «Уменьшение опасности для устойчивого развития горных районов», «Безопасность больниц при стихийных бедствиях», «Знания во имя жизни», «Снижение экономических потерь в результате стихийных бедствий» и многие другие.
День рождения «битломании»
13 октября 2025 года поклонники легендарной группы The Beatles во всем мире, включая Россию, будут отмечать особую дату — День рождения «битломании». Этот неофициальный праздник связан с историческим выступлением ливерпульской четверки, которое состоялось 13 октября 1963 года в лондонском зале Palladium.
Концерт транслировался по всей Англии в программе «Sunday night at the London», и в течение часа группа радовала зрителей своими песнями. Те, кто не смог попасть на выступление, заполонили улицы возле концертного зала в ожидании своих кумиров. Спустя несколько дней газета The Daily Mirror описала эту армию поклонников, впервые употребив термин «битломания». После этого выступления участники группы проснулись по-настоящему знаменитыми, а дата 13 октября стала символическим днем рождения феномена всемирной любви к The Beatles.
Интересно, что в СССР был официально выпущен только один альбом The Beatles под названием «A hard day's night». Несмотря на то что группа никогда не выступала в Советском Союзе, существует легенда о том, что участники The Beatles, встретив в парижском ресторане советскую певицу Людмилу Зыкину, исполнили вместе с ней русскую народную песню «Калинка».
Только в 1990 году в СССР впервые вышла книга с описанием всего творчества группы и биографией музыкантов. Любопытно также, что каждый из участников The Beatles имеет свой астероид, названный его именем, причем их порядковые номера идут последовательно — с 4147 до 4150.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.