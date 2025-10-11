Покровская родительская суббота 11 октября: что можно и нельзя делать

Покровскую родительскую субботу православные отмечают перед праздником Покрова Богородицы. В 2025 году она приходится на 11 октября. В этот день важно посетить церковь и вспомнить об усопших. Подробнее о возникновении родительской субботы и о том, что можно и нельзя делать в этот день — в материале URA.RU.
Какой 11 октября церковный праздник
В октябре православные отмечают Покровскую родительскую субботу. Эта дата переходящая и зависит от праздника Покрова Пресвятой Богородицы, который ежегодно отмечается 14 октября.
Поминальный день предшествует этому празднику и выпадает на субботу предыдущей недели. Поэтому в 2025 году родительская суббота выпадает на 11 октября.
История Покровской родительской субботы
Появление Покровской родительской субботы связано со взятием Казани войсками Ивана Грозного в 1552 году. Осада города, некогда являвшегося столицей Казанского ханства, завершилась в день празднования Покрова Пресвятой Богородицы. В честь этого события на месте бывшей ханской резиденции был основан Благовещенский собор. Он стал одним из первых православных храмов на этой территории.
Через несколько десятилетий митрополит Казанский Гермоген предложил установить отдельный день для поминовения воинов, павших при взятии Казани. В январе 1592 года инициативу одобрил Патриарх Иов. Он подписал указ о совершении ежегодного поминовения по всей Казанской митрополии в субботу перед праздником Покрова.
Почему Покровская родительская суббота не указана в церковном календаре
Покровская родительская суббота не включена в официальный календарь Русской Православной Церкви в качестве общецерковного. Ее статус считается местночтимым, а традиция проведения этого дня сохраняется в епархиях Поволжья, Урала и Прикамья.
Исторически данная поминальная суббота была установлена в Казанской епархии. Долгое время традиция поминовения в субботу перед Покровом сохранялась как особенность именно этого региона. Со временем практика распространилась на Вятскую, Ижевскую и Екатеринбургскую епархии. Поэтому традиция может быть малоизвестна верующим в других регионах России.
Какие богослужения проходят в церкви в Покровскую родительскую субботу
Вечером в пятницу проводится панихида — парастас. Это богослужение, во время которого читается 118-й псалом и совершаются молитвы об упокоении усопших. В субботу утром совершается заупокойная литургия. После нее снова проводится панихида.
Кому и о чем молиться в Покровскую родительскую субботу
В этот день принято поминать не только родных и близких, но и всех христиан, особенно тех, за кого некому молиться. В Покровскую родительскую субботу верующие обычно молятся Богу или Божией Матери. Традиционно в этот день посещают кладбища, приводят в порядок могилы. Также важно совершать благие поступки — оказывать помощь нуждающимся и делать пожертвования на благотворительность.
Как молиться дома в родительский день
Если нет возможности посетить храм в Покровскую родительскую субботу, можно молиться об усопших в домашних условиях. Верующим рекомендуется читать Псалтирь. Его обычно читают в первые 40 дней после смерти близких, но можно продолжать поминать усопших и после этого срока. Как правило, читают по одной кафизме в день, называя имена родных, друзей и знакомых, которые ушли из жизни.
Как молиться в церкви за упокой, куда ставить свечку
В Покровскую родительскую субботу рекомендуется посетить храм и принять участие в совместной молитве. В этот день во время литургии и панихиды совершается поминовение усопших. Верующие могут помолиться перед иконами Богородицы или святых, подать записки об упокоении, заказать молебен. Также можно поставить свечку в канунники — специальные столы, которые чаще всего располагаются слева от входа.
Как правильно писать записку о поминовении и упокоении
Для подачи записки о поминовении нужно приобрести специальный листок (помянник) в церковной лавке, заполнить его и передать священнику. При оформлении записок следует соблюдать несколько правил:
- написанное должно легко читаться;
- имена усопших нужно писать в родительном падеже;
- записки подаются за крещеных в православной церкви;
- использовать имена, данные в крещении;
- записки подаются на проскомидию, которая является частью литургии.
Что готовят на Покровскую родительскую субботу
В Покровскую родительскую субботу на поминальный стол ставят традиционное для таких дней блюдо — кутью. Это каша из зерен пшеницы или риса с медом и изюмом. Также можно приготовить блины, пироги и любые другие каши. В этот день не устраивают шумных встреч, а накрывают стол для семейного ужина, на котором вспоминают усопших.
Что нельзя делать на Покровскую родительскую субботу 11 октября
На 11 октября приходится также Харитонов день, который, согласно народным традициям, считается временем особой активности нечистой силы. В связи с этим в этот день рекомендовалось придерживаться ряда запретов. Не желательно заниматься уборкой жилища и выметать мусор. Считается, что вместе с мусором можно лишиться удачи и благополучия. Также лучше не посещать гостей, не назначать встречи и не раскрывать свои планы другим людям. Молодым парам рекомендуется не вступать в помолвку в этот период, так как семейная жизнь может быть несчастной.
Народные приметы 11 октября
Наши предки в этот день по погоде и поведению животных определяли, какой будет зима и следующий урожай. Вот некоторые из народных примет:
- птицы низко летят — зима будет ранней и морозной;
- много рябины — к суровой зиме;
- выпал снег в ночь на Покровскую субботу — грядет похолодание;
- солнечная погода — будет три ясных дня;
- листья опали с берез — к раннему снегопаду;
- много желудей на дубах — к хорошему урожаю на следующий год.
