У жительницы Кургана дважды арестовали счета из-за тюменской тезки-должницы

Жительница Кургана осталась без денег из-за тезки в Тюмени
Жительница Кургана осталась без денег из-за тезки в Тюмени

У жительницы Кургана дважды арестовали счета по ошибке из-за тезки, которая живет в Тюмени и задолжала Фонду капремонта. Об этом сообщает омбудсмен Курганской области Алена Лопатина.

«На основании судебного приказа и исполнительного листа на лицевой счет заявителя наложен арест и сняты денежные средства. Выяснилось, что это происходит второй раз из-за того, что настоящий должник — жительница Тюмени является полной тезкой жительницы Кургана. Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области в мировой суд с целью взыскания задолженности направлен иск, в котором указаны паспортные данные не владелицы тюменского жилья, а ее курганской тезки», — сообщает Алена Лопатина в соцсети «ВКонтакте». 

Чтобы подобного больше не повторялось, она направила письмо в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области, откуда пришел ответ, что ошибки ведомство не признает. Его суть заключалась в том, что возможность возврата денег будет рассмотрена, если гражданка обратится по этому вопросу. Для защиты прав жительницы Кургана омбудсмен обратилась в прокуратуру Тюменской области. Надзорный орган признал, что права жительницы Кургана были нарушены, и внес представления об устранении нарушений.

Это не первый случай, когда жители Курганской области сталкиваются с нарушением своих прав со стороны финансовых организаций. Ранее банк был оштрафован на 50 тысяч рублей за навязчивые звонки и сообщения жительнице Кургана, которая прекратила выплачивать кредит из-за финансовых трудностей. Тогда Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области подтвердило, что кредитная организация нарушила требования Федерального закона № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

