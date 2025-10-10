Путин уверен в Трампе вопреки «Томагавкам»

Президент Владимир Путин не намерен разрывать отношения с американским коллегой Дональдом Трампом. Именно этого ждут Европа и Украина, заявил в интервью URA.RU профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. По его мнению, новейшее российское оружие должно вразумить противников и помочь завершить конфликт.
— 10 октября в Душанбе Путин заявил журналистам, что Россия и США понимают, куда нужно двигаться, чтобы закончить конфликт на Украине. Работа идет в рамках договоренностей на Аляске. По его словам, Трамп искренне стремится разрешить кризис. Почему российский лидер сохраняет такой настрой, проявляет открытость на фоне заявлений Трампа о «Томагавках» и, что он разочарован в Путине?
— Путин не собирается подыгрывать европейцам, которые как раз и хотят, чтобы российско-американские отношения полностью разорвались. Эти слова президента России направлены на то, чтобы как минимум сохранить статус-кво с американцами.
Сейчас между Россией и США есть каналы