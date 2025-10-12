Песков намекнул, что Молдавия рискует повторить ошибки Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков заявил, что Кремль негативно воспринимает военный курс Молдавии
Песков заявил, что Кремль негативно воспринимает военный курс Молдавии Фото:

Нынешнее руководство Молдавии допускает существенную ошибку, стремясь к сближению с Европейским союзом за счет формирования образа России в качестве противника. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новый военный курс Кишинева. 

«Они считают, что линия на выстраивание отношений с Европой подразумевает полную антагонизацию России. Эту ошибку уже одно государство совершало. Ничего хорошего это не дало этому одному государству», — заявил Песков в разговоре с ТАСС. 

Он также отметил, что таким образом Молдавия продолжает достаточно конфронтационную линию по отношению к России. В Кремле считают, что Кишинев совершает грубую ошибку. 

В октябре правительство Молдавии утвердило новую военную стратегию страны до 2035 года, согласно которой Российская Федерация рассматривается в качестве основной угрозы национальной безопасности. В документе среди «военных рисков и угроз национальной безопасности» отмечается продолжающаяся специальная военная операция России. Кишинев выражает опасения в связи с расширением контроля Москвы над определенными территориями и потенциальным созданием «сухопутного коридора» к молдавским границам, расценивая это как «прямую и серьезную угрозу для безопасности и государственности» республики. Кроме того, в числе угроз указано присутствие российских миротворческих сил в Приднестровье.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нынешнее руководство Молдавии допускает существенную ошибку, стремясь к сближению с Европейским союзом за счет формирования образа России в качестве противника. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новый военный курс Кишинева.  «Они считают, что линия на выстраивание отношений с Европой подразумевает полную антагонизацию России. Эту ошибку уже одно государство совершало. Ничего хорошего это не дало этому одному государству», — заявил Песков в разговоре с ТАСС.  Он также отметил, что таким образом Молдавия продолжает достаточно конфронтационную линию по отношению к России. В Кремле считают, что Кишинев совершает грубую ошибку.  В октябре правительство Молдавии утвердило новую военную стратегию страны до 2035 года, согласно которой Российская Федерация рассматривается в качестве основной угрозы национальной безопасности. В документе среди «военных рисков и угроз национальной безопасности» отмечается продолжающаяся специальная военная операция России. Кишинев выражает опасения в связи с расширением контроля Москвы над определенными территориями и потенциальным созданием «сухопутного коридора» к молдавским границам, расценивая это как «прямую и серьезную угрозу для безопасности и государственности» республики. Кроме того, в числе угроз указано присутствие российских миротворческих сил в Приднестровье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...