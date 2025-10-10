Тюменские выходные начнутся с холодной и дождливой погоды

В течение дня ожидается небольшой дождь
В Тюмени 11 октября будет облачно с прояснениями, днем воздух прогреется до +4 градусов. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. По данным специалистов, в этот день также ожидается небольшой дождь.
«В субботу 11 октября в Тюмени облачно с прояснениями. Ночью -1, -6. Днем -1, +4 градусов. Небольшие осадки», — отмечается в сообщении ведомства.
Синоптики уточняют, что на протяжении суток в регионе сохранится восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Влажность воздуха составит 83%.
