18 октября 2023
17 октября 2023

Власти ЯНАО закупят ледяные скульптуры по цене квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Процесс создания ледяных скульптур фестиваля Вифлиемская звезда. Екатеринбург , ледяная скульптура
Власти готовы потратить на ледяные скульптуры более шести миллионов рублей Фото:

Департамент государственного заказа ЯНАО объявил конкурс на выполнение работ по созданию скульптурных произведений изо льда на общую стоимость более шести миллионов рублей. Информация о конкурсе размещена на портале госзакупок.

«Тематика композиций фигур — „Северный колорит“. В него входят: Архитектурно-панорамная композиция „Герб ЯНАО“, панно „Символ года — Дракон“, скульптурно-архитектурный объект „Чум“, композиция „Северные друзья“ и „Белые медведи на льдине“. Начальная цена 6 млн 249 тысяч рублей», — сообщается в информации о закупке.

Если сравнивать стоимость закупки с жильем, то за эту сумму можно приобрести однокомнатную или двухкомнатную квартиру в Салехарде. Согласно сайту Avito.ru, цены на недвижимость стартуют от 2,45 млн рублей.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Департамент государственного заказа ЯНАО объявил конкурс на выполнение работ по созданию скульптурных произведений изо льда на общую стоимость более шести миллионов рублей. Информация о конкурсе размещена на портале госзакупок. «Тематика композиций фигур — „Северный колорит“. В него входят: Архитектурно-панорамная композиция „Герб ЯНАО“, панно „Символ года — Дракон“, скульптурно-архитектурный объект „Чум“, композиция „Северные друзья“ и „Белые медведи на льдине“. Начальная цена 6 млн 249 тысяч рублей», — сообщается в информации о закупке. Если сравнивать стоимость закупки с жильем, то за эту сумму можно приобрести однокомнатную или двухкомнатную квартиру в Салехарде. Согласно сайту Avito.ru, цены на недвижимость стартуют от 2,45 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...