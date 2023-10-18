Власти ЯНАО закупят ледяные скульптуры по цене квартиры

19 октября 2023 в 16:49 Размер текста - 17 +

Власти готовы потратить на ледяные скульптуры более шести миллионов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Департамент государственного заказа ЯНАО объявил конкурс на выполнение работ по созданию скульптурных произведений изо льда на общую стоимость более шести миллионов рублей. Информация о конкурсе размещена на портале госзакупок. «Тематика композиций фигур — „Северный колорит“. В него входят: Архитектурно-панорамная композиция „Герб ЯНАО“, панно „Символ года — Дракон“, скульптурно-архитектурный объект „Чум“, композиция „Северные друзья“ и „Белые медведи на льдине“. Начальная цена 6 млн 249 тысяч рублей», — сообщается в информации о закупке. Если сравнивать стоимость закупки с жильем, то за эту сумму можно приобрести однокомнатную или двухкомнатную квартиру в Салехарде. Согласно сайту Avito.ru, цены на недвижимость стартуют от 2,45 млн рублей.

Департамент государственного заказа ЯНАО объявил конкурс на выполнение работ по созданию скульптурных произведений изо льда на общую стоимость более шести миллионов рублей. Информация о конкурсе размещена на портале госзакупок. «Тематика композиций фигур — „Северный колорит“. В него входят: Архитектурно-панорамная композиция „Герб ЯНАО“, панно „Символ года — Дракон“, скульптурно-архитектурный объект „Чум“, композиция „Северные друзья“ и „Белые медведи на льдине“. Начальная цена 6 млн 249 тысяч рублей», — сообщается в информации о закупке. Если сравнивать стоимость закупки с жильем, то за эту сумму можно приобрести однокомнатную или двухкомнатную квартиру в Салехарде. Согласно сайту Avito.ru, цены на недвижимость стартуют от 2,45 млн рублей.